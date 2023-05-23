الجمارك: حجز 10 أطنان من الكيف المعالج خلال 2022

تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية، في إطار مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، من حجز أكثر من 10 أطنان من الكيف المعالج و4 ملايين وحدة من الأقراص المهلوسة، عبر كامل التراب الوطني، خلال سنة 2022، حسب ما علمته “وأج” لدى المديرية العامة للجهاز.

ووفقا لبيانات الجمارك الخاصة بنشاطاتها المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، تم خلال السنة الماضية “القيام بـ367 عملية أسفرت عن حجز أكثر من 10 أطنان من الكيف المعالج، أكثر من 46 كلغ من المخدرات الصلبة، أزيد من 4 ملايين وحدة من الأقراص المهلوسة و46. 4 كلغ من مخدر البانغو”.

وفي إطار هذه العمليات “تم حجز 269 سيارة، 25 شاحنة، 6 دراجات نارية، وكذا 74 حمارا يستعمل في عمليات التهريب، بينما قدرت القيمة الإجمالية لهذه المحجوزات بـ 3.825 مليار دج، بينما بلغت قيمة الغرامات المترتبة عن هذه الجرائم الاقتصادية 32.510 مليار دج”، وحسب نفس المصدر الذي أشار إلى أن عدد المخالفين المتورطين قدر بـ618 شخص.