الجمعة أم السبت؟ مركز الفلك الدولي ينشر بيانا جديدا بشأن العيد

نشر مركز الفلك الدولي بيانا توضيحيا بشأن توقعاته حول رؤية هلال عيد الفطر، في حين تتحرى أغلب الدول العربية والإسلامية الهلال مساء الخميس للفصل في موعد عيد الفطر.

ويأتي بيان المركز بعد الجدل الذي أثير قبل أيام عقب أنباء نُسبت إليه بأن السبت سيكون أول أيام عيد الفطر وليس الجمعة.

وأوضح المركز في بيانه أنه “ليس جهة إعلان” بل مركزًا علميًّا يقدّم المعلومات الفلكية، مردفًا أن المقال الأصلي به تفاصيل تبين ظروف رؤية الهلال في مختلف الدول، وبناء عليها يمكن تحديد بداية الشهر من الجهات المعنية.

وجاء في البيان المشترك اليوم أنه “لا يخفى على أحد اللغط الحاصل حاليًّا في الحديث عن رؤية هلال العيد مساء الخميس 20 أبريل2023، ما بين مؤكد أنه سيُرى ويكون العيد يوم الجمعة وآخر يؤكد أن الهلال لن يُرى”.

وأوضح أن الهدف من هذا التصريح ليس تحديد اليوم المتوقع لعيد الفطر إذ إنه مرتبط بعوامل متعددة ما بين فقهي وعلمي، إنما غاية هي تبيان بعض الحقائق العلمية المتعلقة بمسألة رؤية الهلال.

فوجود الهلال في السماء لمدة قصيرة بعد غروب الشمس لا يكفي للقول بإمكانية رؤيته، بل حتى مدة مكثه وعمره هي عوامل غير كافية للتنبؤ برؤيته. يشير المركز.

وقد بيّن العديد من الأبحاث -لمتخصصين مسلمين وغير مسلمين- المدعمة بالأرصاد أنه لا يمكن الاستناد إلى عمر القمر ومكوثه لإعطاء توقع مقبول عن إمكانية رؤية الهلال، ومن أهم العوامل المحددة لإمكانية رؤية الهلال هو بُعد القمر عن الشمس بالدرجات.

فرؤية الهلال غير ممكنة إذا كان بُعد القمر عن الشمس أقل من حد معين، وُجد أنه يبلغ ست درجات. ويُعَد هذا الحد، الذي يقبله ويأخذ به كل المختصين عبر العالم، مسلمين وغيرهم، من أهم العوامل للبدء بالنظر في إمكانية رؤية الهلال.

وفي الحقيقة -وفق البيان المشترك- أن جميع المعايير السابقة، قديمها وحديثها، تبيّن أن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من العالم العربي، وفق إجماع متخصصين.

وفي السياق ذاته، ستجتمع اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية في الجزائر، مساء الخميس لترقب هلال شوال.

وفي السعودية، دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس 29 من شهر رمضان 1444هـ.

وناشدت المحكمة ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

أما في مصر، فنوهت دار الإفتاء بأن رؤية الهلال تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصري، قد أكد أنه وفق الحسابات الفلكية التي أعدها أساتذة المعهد، يكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك 2023.

من جانبه، أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي، في بيان، أن يوم السبت المقبل هو أول أيام عيد الفطر في البلاد، نظرا لتأكيد الحسابات الفلكية عدم إمكانية رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس، وفقا لما ذكره مركز الفلك الدولي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”.