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الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

الشروق أونلاين
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الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه السابق يواف غالانت.

وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن “هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.

وأوضح: “جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”.

وأضاف: “قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا”.

وفي الجانب الفلسطيني رحب الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، بقرار محكمة الجنايات الدولية اصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو  ويوآف غالانت وتوجيه اتهامات لهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالب البرغوتي محكمة العدل الدولية بالإسراع بإصدار حكمها بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية.

ومن جهتها قالت هيئة البث العبرية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت قد يواجهان عزلة دولية تحول دون زيارتهما لأكثر من 120 دولة.

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