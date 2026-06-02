“الجوية الجزائرية” تخصص “إيرباص أ 330 نيو” الجديدة لـ”الخضر”

تتميز بمدى طويل وكفاءة عالية في استهلاك الوقود

يرتقب أن يسافر المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة خلال أسبوع، وذلك على متن طائرة جديدة من طراز “إيرباص 330 نيو” خصصتها “الخطوط الجوية الجزائرية” حصريا لـ”الخضر”.

تُعدّ طائرة “إيرباص 330 نيو” من أحدث الطائرات المخصصة للرحلات المتوسطة وطويلة المدى، إذ تتميز بمدى طيران يتراوح بين 13300 و13900 كيلومتر حسب التجهيزات.

كما تستطيع نقل ما بين 260 وأكثر من 300 راكب، وتعمل بمحركات حديثة من نوع “رولز رويس ترنت سبعة آلاف”، ما يسمح بتقليص استهلاك الوقود بنحو 15 بالمائة مقارنة بالأجيال السابقة، إضافة إلى مقصورة أكثر راحة من حيث الإضاءة والهدوء وضغط الهواء، بما يخفف من إرهاق السفر في الرحلات الطويلة.

أما مدة الرحلة بين الجزائر والولايات المتحدة، فتختلف حسب الوجهة، حيث تستغرق الرحلة نحو الساحل الشرقي، مثل نيويورك أو واشنطن، ما بين ثماني وتسع ساعات تقريبا، بينما تمتد إلى حوالي عشر ساعات عند التوجه إلى مناطق وسط الولايات المتحدة، وقد تصل إلى ما بين اثنتي عشرة وثلاثة عشرة ساعة عند السفر نحو الساحل الغربي مثل لوس أنجلوس.

وبفضل مدى الطيران الطويل، تستطيع هذه الطائرة تنفيذ رحلات مباشرة من دون توقف نحو عدد من المدن الأمريكية، خصوصا الواقعة في الساحل الشرقي.

وجاءت الطائرة بطلاء خاص يحمل الهوية البصرية للمنتخب، حيث غلبت عليها الألوان الوطنية الأخضر والأبيض والأحمر، إلى جانب عبارات تعريفية أبرزها “الناقل الرسمي للمنتخب الوطني”، في تصميم مخصص يربط بين الناقل الوطني والمنتخب في هذه الرحلة.

ويعكس التصميم الجديد للطائرة توجهاً تسويقياً بصرياً يبرز الهوية الجزائرية خارج أرض الوطن، من خلال رموز وطنية وشعارات رياضية تم إدراجها على الهيكل الخارجي بطريقة دقيقة، وقد لقيت هذه الخطوة تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها متابعون إضافة رمزية تعزز حضور المنتخب بصريا في تنقلاته الدولية، وتمنحه صورة موحدة ومميزة قبل الاستحقاقات القادمة.