الحبس المؤقت لـ6 متّهمين في حادثة غرق 5 أطفال في شاطئ متنزّه الصابلات (فيديو)

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي بالعاصمة أمرا بالوضع رهن الحبس المؤقت 6 متهمين في قضية غرق 5 أطفال بشاطئ متنزّه الصابلات.

فيما أصدر أوامر بالوضع تحت الرقابة القضائية، في حقّ 7 متّهمين آخرين. حسب ما كشف عنه وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة في ندوة صحفية يوم الأربعاء.

وتوفي 5 أطفال، فيما يخضع اثنان آخران للعناية المركزة، بعد غرقهم في مياه شاطئ المتنزّه. الذي قدموا إليه في رحلتين منظّمتين من ولايتي المدية والبويرة.

ويُتابع المتّهمون الـ13 في القضية، حسب ما ذكره وكيل الجمهورية بتُهم:

التسبّب في القتل الخطأ عن طريق الإهمال وعدم الاحتياط وعدم الانتباه،

ترك طفل غير قادر على حماية نفسه وتعريضه للخطر في مكان غير خال من الناس، المؤدي إلى الوفاة، وإلى عجز كلّي لمدة تتجاوز 20 يوم (في حالات أخرى). مع كون الفاعل ممن يتولى رعايته،

تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية مباشرة للخطر.

وانتهت التحقيقات الأولية في هذه الحادثة، إلى وجود “إهمال وعدم مراعاة للإجراءات اللازمة لتنظيم مثل هذه النشاطات (الرحلات المدرسية)”.

“بالإضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات الحماية والأمن اللازمين، للحفاظ على السلامة الجسدية لهؤلاء الأطفال، سواء من طرف منظمي الرحلتين، أو الأعوان المكلّفين بأمن المتنزّه”، يضيف وكيل الجمهورية.