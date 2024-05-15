-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الحبس المؤقت لـ6 متّهمين في حادثة غرق 5 أطفال في شاطئ متنزّه الصابلات (فيديو)
الجزائر

الحبس المؤقت لـ6 متّهمين في حادثة غرق 5 أطفال في شاطئ متنزّه الصابلات (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 1164
  • 0
الحبس المؤقت لـ6 متّهمين في حادثة غرق 5 أطفال في شاطئ متنزّه الصابلات (فيديو)
ح.م
مكان فاجعة "الصابلات"

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي بالعاصمة أمرا بالوضع رهن الحبس المؤقت 6 متهمين في قضية غرق 5 أطفال بشاطئ متنزّه الصابلات.

فيما أصدر أوامر بالوضع تحت الرقابة القضائية، في حقّ 7 متّهمين آخرين. حسب ما كشف عنه وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة في ندوة صحفية يوم الأربعاء.

وتوفي 5 أطفال، فيما يخضع اثنان آخران للعناية المركزة، بعد غرقهم في مياه شاطئ المتنزّه. الذي قدموا إليه في رحلتين منظّمتين من ولايتي المدية والبويرة.

ويُتابع المتّهمون الـ13 في القضية، حسب ما ذكره وكيل الجمهورية بتُهم:

  • التسبّب في القتل الخطأ عن طريق الإهمال وعدم الاحتياط وعدم الانتباه،
  • ترك طفل غير قادر على حماية نفسه وتعريضه للخطر في مكان غير خال من الناس، المؤدي إلى الوفاة، وإلى عجز كلّي لمدة تتجاوز 20 يوم (في حالات أخرى). مع كون الفاعل ممن يتولى رعايته،
  • تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية مباشرة للخطر.

وانتهت التحقيقات الأولية في هذه الحادثة، إلى وجود “إهمال وعدم مراعاة للإجراءات اللازمة لتنظيم مثل هذه النشاطات (الرحلات المدرسية)”.

“بالإضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات الحماية والأمن اللازمين، للحفاظ على السلامة الجسدية لهؤلاء الأطفال، سواء من طرف منظمي الرحلتين، أو الأعوان المكلّفين بأمن المتنزّه”، يضيف وكيل الجمهورية.

مقالات ذات صلة
توقيف 7 أشخاص تحت النظر في قضية غرق أطفال بمنتزه الصابلات

توقيف 7 أشخاص تحت النظر في قضية غرق أطفال بمنتزه الصابلات

مختار مديوني: سنطلق تطبيق إلكتروني خدماتي لمستغلي مطار الجزائر

مختار مديوني: سنطلق تطبيق إلكتروني خدماتي لمستغلي مطار الجزائر

التجنيد بجهاز الدرك.. فرصة جديدة للشباب

التجنيد بجهاز الدرك.. فرصة جديدة للشباب

هيئات وطنية للتحقق من المعلومات المتداولة بسرعة وكفاءة

هيئات وطنية للتحقق من المعلومات المتداولة بسرعة وكفاءة

هذا هي وتيرة تقدم مشاريع السكك الحديدية

هذا هي وتيرة تقدم مشاريع السكك الحديدية

يمكن تحقيق 80 قنطارا من القمح في الهكتار بحلول بسيطة!

يمكن تحقيق 80 قنطارا من القمح في الهكتار بحلول بسيطة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد