الحبس المؤقت لـ7 متّهمين بجنحة النصب واستعمال لقب متّصل بمهنة منظمة قانونا

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس يوم الخميس، بإيداع 7 متهمين رهن الحبس المؤقت عن جنحة النصب واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا.

وتعود حيثيات القضية، حسب بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، إلى شكوى مواطن “تعرض للنصب من طرف مجموعة من الأشخاص، ادعوا أنهم أصحاب نفوذ، وعلى صلات بإطارات نافذة وذات مناصب عليا في وزارة الطاقة”.

“وذلك من أجل تسهيل حصوله على رخصة إنجاز محطة خدمات بعين قزام، مقابل حصولهم على مبالغ مالية معتبرة”، يقول البيان.

على إثر ذلك، تم فتح تحقيق في الوقائع، ما أسفر عن توقيف المتّهمين، وتقديمهم أمام نيابة الجمهورية، لفتح تحقيق قضائي ضدهم على أساس:

جنحة النصب واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا.

وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أمر هذا الأخير بإيداع جميع المتهمين رهن الحبس المؤقت، يضيف المصدر.