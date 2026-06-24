الحذر مطلوب من الحكم الذي جامل منتخب بلاد مراكش

حرم حكم الساحة الأوزبكي إيلجيز تانتاشيف منتخب اسكتلندا من ركلتَي جزاء، في مواجهة فريق بلاد مراكش، مساء الجمعة الماضي.

ولُعبت هذه المباراة بِأمريكا لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لِكأس العالم 2026، علما أن الحكم إلجيز تانتاشيف سيُشرف على إدارة مقابلة المنتخب الوطني الجزائري ومنافسه النمساوي الأحد المقبل.

ويُؤمن لاعبو منتخب اسكتلندا بِأن الحكم الأوزبكي “تعامى” عن احتساب ركلتَي جزاء لِمصلحتهم في بداية الشوط الثاني وأيضا عند الدقيقة الـ 82. بعد تدخل خشن من اللاعب المغربي نائل العيناوي، وإسقاطه أرضا داخل منطقة العمليات لِمنافسَيه الأسكتلنديَين جون ماكجين وسكوت ماكتوميناي.

وفي أحدث تقرير لها، نقلت صحيفة “ذا هيرالد” الأسكتلندية على لسان لاعب منتخب بلادها ريان كريستي قوله: “بِالنسبة لِركلة ماكجين، أعتقد أنني شاهدت اللقطة جيدا، وكان من الممكن احتسابها بِالتأكيد. صراحة، لم تُحتسب الكثير من الأخطاء طوال المباراة. لم يسبق لي مشاهدة مباراة بِمثل هذا النوع من التحكيم”.

أما زميله لويس فيرغسون، فقال: “أعتقد أن الحكم تساهل كفاية. وهو ما فاجأني كثيرا”.