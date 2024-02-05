الحرائق تودي بحياة أكثر من 100 شخص في تشيلي

اندلعت حرائق ضخمة منذ يوم الجمعة الماضي، 2 فيفري، في منطقة فالبارايسو الواقعة وسط تشيلي، ما أودى بحياة أكثر من 100 شخص، ولا يزال إلى غاية الآن الشيليون يكافحون ضد هذه الحرائق.

حسب ما نقلته وسائل إعلامية أعلنت خدمة الطب الشرعي التشيلية، اليوم الإثنين 5 فيفري، عن تسجيل 122 وفاة جراء هذه الحرائق. ومن بين هؤلاء الضحايا، خدمة الطب الشرعي الشيلية قالت أنه إلى غاية اللحظة لم يتم تحديد هوية سوى 32 جثة.

Lo que estamos viviendo en estos días es la tragedia más grande desde el 27/F. Lo digo para que podamos dimensionar la magnitud de estos incendios y sus efectos en miles de familias. Por ello, he decidido decretar dos días de duelo nacional a partir de este lunes. Es Chile entero… pic.twitter.com/YAjWEUuB1R — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 4, 2024

الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك، قال أمس الأحد أن ما تشهده بلاه “هو أعظم مأساة” منذ زلزال وتسونامي 2010 حيث تم تسجيل آنذاك أكثر من 500 قتيل.

وأعلن الرئيس بوريك الحداد الوطني لمدة يومين اعتبارا من اليوم الاثنين، قائلا أن “تشيلي كلها هي التي تعاني وتحزن على موتاها.”