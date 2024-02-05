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الحرائق تودي بحياة أكثر من 100 شخص في تشيلي

الشروق أونلاين
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الحرائق تودي بحياة أكثر من 100 شخص في تشيلي
فرانس برس عبر لوموند
اندلعت حرائق ضخمة في تشيلي منذ يوم الجمعة 2 فيفري.

اندلعت حرائق ضخمة منذ يوم الجمعة الماضي، 2 فيفري، في منطقة فالبارايسو الواقعة وسط تشيلي، ما أودى بحياة أكثر من 100 شخص، ولا يزال إلى غاية الآن الشيليون يكافحون ضد هذه الحرائق.

حسب ما نقلته وسائل إعلامية أعلنت خدمة الطب الشرعي التشيلية، اليوم الإثنين 5 فيفري، عن تسجيل 122 وفاة جراء هذه الحرائق. ومن بين هؤلاء الضحايا، خدمة الطب الشرعي الشيلية قالت أنه إلى غاية اللحظة لم يتم تحديد هوية سوى 32 جثة.

منظر جوي لآثار حريق في التلال في فينيا ديل مار، تشيلي في 3 فيفري 2024. استيقظت منطقة فالباراوسو وفينيا ديل مار، في وسط تشيلي، يوم السبت مع حظر تجول جزئي للسماح بالحركة وذكرت السلطات أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم ونقل معدات الطوارئ وسط سلسلة من الحرائق غير المسبوقة. خافيير توريس/ وكالة فرانس برس عبر لوموند.

الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك، قال أمس الأحد أن ما تشهده بلاه “هو أعظم مأساة” منذ زلزال وتسونامي 2010 حيث تم تسجيل آنذاك أكثر من 500 قتيل.

أشخاص يحاولون إطفاء حريق شب في منزلا أثناء انتشار حرائق الغابات في فينا ديل مار، تشيلي، 3 فيفري 2024. رودريجو جاريدو/رويترز عبر لوموند.

وأعلن الرئيس بوريك الحداد الوطني لمدة يومين اعتبارا من اليوم الاثنين، قائلا أن “تشيلي كلها هي التي تعاني وتحزن على موتاها.”

أشخاص ينظفون منزلًا مدمرًا بعد حريق في فيلا إندبندنسيا، منطقة فالبارايسو، تشيلي في 4 فيفري 2024. خافيير توريس/فرانس برس عبر لوموند.

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