رئيس الشيلي يرفض قبول أوراق اعتماد السفير الاسرائيلي.. لهذا السبب

رفض رئيس الشيلي غابرييل بوريك قبول أوراق اعتماد سفير الكيان الصهيوني الجديد جيل أرتزيلي، بسبب استشهاد طفل الخميس برصاص قوات الاحتلال وانتهاكات حقوق الفلسطينيين.

وأعلنت خارجية الكيان الصهيوني أن رفض الرئيس الشيلي غابرييل بوريك قبول أوراق اعتماد سفير تل أبيب، جيل أرتزيلي، يضرّ “بشكل خطير” بالعلاقات بين البلدين.

وذكر البيان أن وزارة الخارجية استدعت إلى مقرها سفير الشيلي لدى تل أبيب للحضور،الأحد “لإجراء محادثة توبيخية”، وفق تعبيره.

صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، أوضحت أن رفض الرئيس الشيلي، وهو من أبرز المنتقدين لإسرائيل، جاء بعد استشهاد طفل فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص قوات الاحتلال صباح الخميس.

وقالت الصحيفة إن إلغاء مراسم قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي يعد “ازدراء” من قبل الرئيس، وانتهاكا خطيرا للبروتوكول الدبلوماسي ويهدد العلاقات بين البلدين.