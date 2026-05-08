الحراش وعين تيموشنت يتأهّلان إلى مرحلة الصعود

انتهت مساء الجمعة فعّاليات بطولة القسم الثاني لِكرة القدم، فوج “وسط- غرب”. بِتنظيم مقابلات الجولة الثلاثين والأخيرة.

وبعد تأكّد في تاريخ سابق صعود متصدّر لائحة الترتيب فريق شبيبة الأبيار إلى القسم الوطني الأوّل، سيلعب الوصيف اتحاد الحراش وصاحب المركز الثالث شباب عين تيموشنت لاحقا، مواجهتَي السد مع نظيرهما في فوج “وسط- شرق”، لِنيل آخر تأشيرة مرصودة لِحظيرة النخبة.

وفاز اتحاد الحراش (3-0) على الضيف وداد مستغانم، مثلما تغلّب شباب عين تيموشنت (2-0) على الزائر أو الجار وداد تلمسان.

ونُشير إلى أن شباب عين تيموشنت تفوّق على رائد القبة الذي يملك نفس رصيد النقاط، بِمقياس المقابلات وجها لِوجه، حيث فاز الشباب بِهدف لِصفر ذهابا وإيابا.

وبِخصوص النزول إلى الدرجة الثالثة في هذا الفوج، فإن الأمر شمل فرق اتحاد بشار الجديد وشباب أدرار وشبيبة تقصراين.