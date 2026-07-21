الحرب على إيران.. هذا جديد الضربات المتبادلة والتحذير للرعايا الأمريكيين

تتواصل التطورات الميدانية فيما يخص الحرب على إيران، حيث تداولت وكالات أنباء عالمية آخر المستجدات، مع إعلان الولايات المتحدة إنهاء جولة جديدة من الضربات، بالتزامن مع إصدار تحذير لرعاياها حول العالم.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي.

وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن “العمليات تهدف إلى تقويض القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية، والحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة”، حسب ما نقلته رويترز.

وتأتي هذه الضربات بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية، بدء جولة جديدة من العمليات العسكرية بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن حملة دخلت يومها العاشر، وشملت أهدافًا في جنوب شرقي إيران، بينها مواقع في مدينتي كنارك وتشابهار.

في ذات السياق، دعت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى الاستعداد، لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي، في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: “ينبغي للأمريكيين الموجودين حاليًا في الشرق الأوسط توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية، والإغلاق المتقطع للمجال الجوي، واحتمال حدوث اضطرابات في السفر”.

وأوصت الوزارة المواطنين الأمريكيين الذين يعتزمون السفر إلى الشرق الأوسط، بإعادة النظر في خطط سفرهم إلى المنطقة أو المرور عبرها. وشهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوتر الإقليمي، بعدما أعلنت الكويت تصدي منظوماتها الدفاعية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، مؤكدة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت نجمت عن عمليات اعتراض للأهداف المعادية. كما أعلن الجيش الأردني تفعيل منظومات الدفاع الجوي، واعتراض أجسام جوية دخلت المجال الجوي للمملكة، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة وانعكاسها على أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز. من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير نظام راداري للدفاع الجوي وطائرة مقاتلة من طراز F-15 قال إنها كانت في “قاعدة أمريكية بالأردن”، كما أكد استهداف بنية تحتية تابعة لشركة أمازون في البحرين بصواريخ كروز، ردا على استهداف منشأة دارخوين النووية. وأضاف الحرس الثوري أنه نفذ، أمس الاثنين، ثلاث مراحل من الهجمات استهدفت قوات ومراكز للجيش الأمريكي في البحرين والكويت، بينما أعلنت السلطات في البلدين أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات إيرانية. وفي واشنطن، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته، مؤكدا أن إيران “ستدفع ثمنا مضاعفا” إذا قُتل أي جندي أمريكي، فيما أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي، مشيرا إلى أن طهران تبدي رغبة في التفاوض رغم وجود انقسامات داخل النظام الإيراني. في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الوسطاء يواصلون جهودهم لمنع اتساع رقعة التصعيد، مؤكدا أن طهران تلقت مقترحات دبلوماسية، لكنها لن تكشف تفاصيلها في الوقت الحالي.

والإثنين، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” تفاصيل الاستعدادات العسكرية الأمريكية لمواجهة إيران، وذلك في أعقاب انهيار الهدنة بين الجانبين وتصاعد التوتر في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة تواصل استعداداتها لعمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، بالتزامن مع تعزيز انتشار قواتها الجوية في الشرق الأوسط، وذلك مع استمرار تبادل الهجمات وسقوط قتلى في صفوف القوات الأمريكية.

وشرعت واشنطن في نقل مقاتلات وطائرات للتزود بالوقود من قواعدها في أوروبا إلى منطقة الشرق الأوسط، بهدف رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز قدراتها على تنفيذ عمليات محتملة إذا تطورت الأوضاع.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل تزايد المخاوف الأمنية، لا سيما بعد التقارير التي تحدثت عن مقتل جنود أمريكيين في هجمات نُسبت إلى جماعات مدعومة من إيران.

والأحد، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من انفجار إقليمي في منطقة الشرق الأوسط، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة ردع إيران.

وجاءت تهديدات ترامب بعد مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وفقدان جندي ​آخر عقب هجوم إيراني، حيث قال لصحيفة نيويورك بوست إن “مقتلهما أمر مؤسف لكن المهمة العسكرية لا تزال ضرورية”، محذرا من ازلاق المنطقة إلى صراع أوسع نطاقا إذا لم يتم ردع إيران.