الحكم البولندي يعترف بارتكابه أخطاء في نهائي المونديال

قال الحكم البولندي سيمون مارسينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم قطر بين الأرجنتين وفرنسا، بأنه لم يكن مثاليا في أدائه، واعترف بارتكابه أخطاء خلال المباراة.

وقال مارسينياك، لموقع “سبورت بي إل” البولندي: “كانت هناك أخطاء في المباراة النهائية”.

و نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية، تصريحات مارسينياك، الذي أوضح أنه من بين هذه الأخطاء إيقافه “الهجمة المرتدة الفرنسية بعد تدخل سيئ من الأرجنتيني ماركوس أكونا”.

وأضاف الحكم البولندي: “كنت خائفا من أن اللاعب يريد الحصول على خطأ، وقرأت ذلك بشكل خاطئ لأنه لم يحدث شيء، ويمكنك ترك الأفضلية ومواصلة اللعب “.

وتابع حكم النهائي: “الشيء المهم هو أنه لم تكن هناك أخطاء كبيرة”.