الحكم غربال سيُشارك في كأس العالم 2022

نال حكم الساحة الدولي الجزائري مصطفى غربال، شرف إدارة مقابلات نهائيات كأس العالم 2022.

وبِهذا الصّدد، سيحضر غربال ملتقى تنظّمه “الفيفا” بِمصر، ما بين الفاتح من أكتوبر المقبل والسابع من الشهر ذاته. رفقة زملاء له من القارّة السّمراء. كما ذكره الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان له نشره، السبت.

وتحتضن قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم، في فترة ما بين منتصفَي نوفمبر وديسمبر 2022.

وبات مصطفى غربال خامس حكم جزائري يُشارك في المونديال، بعد كلّ من: بلعيد لكارن في نسخة إسبانيا 1982، ومحمد حنصال في طبعة إيطاليا 1990، وجمال حيمودي في استحقاق البرازيل 2014، ومهدي عبيد شارف في دورة روسيا 2018. ويتحوّل الرّقم إلى “6”، إذا احتسبنا الحكم المساعد عبد الحق إيتشعلي، الذي حضر مونديالَي 2014 و2018.

ويملك حكم الساحة مصطفى غربال – ابن وهران البالغ من العمر 36 سنة – الشارة الدولية لـ “الفيفا”، منذ عام 2014.

وشارك الحكم مصطفى غربال في إدارة عدّة مقابلات وطنية ودولية، على غرار ربع نهائي “كان” مصر 2019 بين السنيغال والبنين، والدور ذاته لِمونديال الأواسط بِبولونيا في العام نفسه، بين أوكرانيا وكولومبيا. ومونديال الأندية بِقطر في عام 2019، ونهائي رابطة أبطال إفريقيا 2020 بِمصر بين الناديَين المحلّيَين الأهلي والزمالك، ومباراة الكأس الإفريقية الممتازة بِقطر في ماي المُنصرم، بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، ونهائي كأس الجمهورية 2017 بين شباب بلوزداد ووفاق سطيف. كما أدار مساء الثلاثاء الماضي، مباراة الكأس المصرية الممتازة بين الأهلي وطلائع الجيش. فضلا عن تظاهرات كروية أخرى كبيرة. أمّا المباراة الدولية المقبلة للحكم غربال، فستكون مواجهة منتخب غينيا كوناكري وضيفه السوداني في النصف الأوّل من أكتوبر القادم، بِرسم تصفيات كأس العالم 2022.