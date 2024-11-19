الحكومة الجديدة: 3 وزراء من الفريق السابق لوزارة اقتصاد المعرفة

ياسين المهدي وليد يتوسط نور الدين واضح على اليمين وسيدعلي زروقي على اليسار

قدّم الفريق السابق لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، 3 وزراء للحكومة الجديدة. بينهم الوزير السابق للقطاع ياسين المهدي وليد المكلّف بمهام التكوين والتعليم المهنيين.

ياسين وليد عبّر، عقب نهاية مهامه كوزير لاقتصاد المعرفة، عن شكره لرئيس الجمهورية على الثقة التي حظي بها طيلة السنوات الماضية، لإنشاء وتسيير وزارة جديدة كانت “مصدر أمل لفئة كبيرة من الشباب الجزائري”، على حدّ قوله.

الوزير الجديد لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، قال في منشور على فيسبوك غداة إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة:

أود أن أشكر رئيس الجمهورية الذي وضع ثقته في شخصي، لإنشاء وتسيير وزارة جديدة. لتشكل حلقة محورية للإصلاح الاقتصادي في بلادنا، بل أكثر من ذلك، لتصبح مصدر أمل لفئة كبيرة من الشباب الجزائري.

وتابع ياسين وليد يقول:”الأمل هو المحرك الأساسي الذي دفعنا منذ إنشاء الوزارة على بذل قصارى جهودنا لبناء نظام بيئي يرقى لتطلعاتكم، وتمكين المواهب الجزائرية على النجاح في بلادهم”.

مضيفا:”تغمرني في نفس الوقت الكثير من المشاعر لتوديع فريقي، الذي اعتدت على تسميته “العائلة”. فريق شاب مكوّن من إطارات ذات كفاءة وتفان عاليين”.

“ولعل خير دليل على ذلك، تعيين اثنين منهم على رأس وزارتين في الحكومة”، يضيف الوزير. في إشارة إلى:

نور الدين واضح الوزير الجديد لاقتصاد المعرفة،

وسيدعلي زروقي الذي عُيّن على رأس وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وفي سبتمبر 2022، كان ياسين المهدي وليد قد تولى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. التي استحدثت آنذاك بدمج منصبي: