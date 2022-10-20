الحكومة تحدّد قيمة الوجبة المدرسية.. وهذه مكوّناتها
وقّع وزراء التربية والمالية والداخلية قرار وزاريا مشتركا يحدّد كلفة الوجبة الغذائية المقدّمة للتلاميذ في المطاعم المدرسية.
القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 68)، والمؤرخ في 27 سبتمبر 2022، ينصّ على مساهمة ميزانية الدولة في كلفة الوجبة المدرسية، بما بين 65 و75 دينار، حسب الولايات.
وإلى جانب مساهمة ميزانية الدولة، تساهم البلدية و/أو الولاية في كلفة الوجبة الغذائية المقدّمة للتلاميذ، حسب إمكانياتها المالية.
وبموجب نفس القرار، يمكن لجمعيات أولياء التلاميذ أيضا، أن تساهم في دعم وجبات المطاعم المدرسية، عن طريق تقديم مبالغ مالية غير محدّدة القيمة.
وأرفق القرار الوزاري المشترك، بقائمة من المواد الغذائية التي يوصى بتقديمها للتلاميذ في المطاعم المدرسية، وفق برنامج أسبوعي. مع إمكانية استبدالها بمواد ذات قيمة معادلة.
وتتكوّن قائمة المواد الغذائية الموصى بها من الخبز، والبقوليات، والخضر والفواكه، ولحم العجل أو الدجاج، والعجائن، والبيض، والجبن، والياوورت.
ويتمّ تحديد قيمة مساهمة ميزانية الدولة في الوجبة المدرسية حسب الولايات، بالشكل التالي:
65 دج في ولايات : الشلف، بجاية، البليدة، البويرة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم، معسكر، وهران، بومرداس، الطارف، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، عين تموشنت، وغليزان.
75 دج في ولايات: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بسكرة، بشار، تامنغست، تبسة، تيارت، الجلفة، سطيف، المسيلة، ورقلة، البيض، إليزي، برج بوعريريج، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، النعامة، غرداية، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير، والمنيعة.