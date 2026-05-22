“الخضر” في تربص مغلق بداية من الاثنين تحضيرا لــ”المونديال”

جملة من التعليمات قبل مواجهة هولندا الودية

يدخل المنتخب الوطني في تربص مغلق، بداية من يوم الاثنين المقبل، بمركز سيدي موسى، تحضيرا للمونديال، قبل التنقل إلى هولندا لمواجهة المنتخب المحلي، في مباراة ودية، يوم 3 جوان 2026.

وسيعقد الناخب الوطني يوم 31 ماي الجاري ندوة صحفية للكشف عن القائمة النهائية، التي ستشارك في العرس الكروي العالمي، التي ستضم 26 لاعبا.

وكان عشرة لاعبين محليين، وهم خمسة حراس مرمى (غايا مرباح، بن بوط، رمضان، قندوز، شعال)، وخمسة لاعبي ميدان وهم حلايمية، عبادة، خاسف، رضواني وبلعيد)، قد تنقلوا إلى سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، رفقة الطاقم الفني والإداري، من أجل استخراج تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر، أن يلتحق اللاعبون تباعا بمركز سيدي موسى، حيث سيخضعون إلى كشف معمق لتحديد مدى جاهزية اللاعبين للمشاركة في المونديال، المقرر من 11 جوان إلى 19 جويلية القادم.

ويستعد المنتخب الوطني الجزائري لخوض مواجهة ودية مرتقبة أمام منتخب هولندا، يوم 3 جوان المقبل، بملعب “دي كويب” بمدينة روتردام، وسط توقعات بحضور جماهيري غفير، خاصة من أنصار “الخضر”، وكان الاتحاد الهولندي لكرة القدم، أعلن عن جملة من التعليمات والتنظيمات الخاصة بالجماهير، بهدف ضمان السير الحسن لهذه المواجهة الودية المرتقبة.

وستنطلق المباراة على الساعة 20:45 مساءً بالتوقيت المحلي، فيما سيتم فتح أبواب الملعب بداية من الساعة 18:45، مع دعوة الجماهير للحضور مبكراً لتفادي الازدحام المنتظر عند مداخل الملعب. وأكد المنظمون تخصيص المدرج الأخضر بالكامل لأنصار المنتخب الجزائري، مع إمكانية تحويل الجماهير الجزائرية المتواجدة في بعض المدرجات الأخرى إلى هذا المدرج مجاناً، من أجل خلق أجواء مميزة ومساندة قوية لـ”الخضر”.

كما شددت إدارة المباراة على ضرورة تحميل وطباعة التذاكر الإلكترونية قبل يوم اللقاء، لتسهيل عملية الدخول وتفادي أي مشاكل تنظيمية.

ومن الجانب الأمني، سيكون هناك تفتيش دقيق عند مداخل الملعب، مع منع إدخال الألعاب النارية والأغراض المحظورة، فيما سيسمح فقط بإدخال الحقائب الصغيرة بحجم A4.

وفي ما يتعلق بالأعلام، أوضح المنظمون أن الأعلام الجزائرية مسموح بها داخل الملعب، مع ضرورة التصريح المسبق بالأعلام الكبيرة قبل موعد المباراة.

وحذرت السلطات المحلية بمدينة روتردام من ازدحام مروري كبير يوم المباراة، مؤكدة في المقابل توفير حافلات نقل خاصة بين مواقف السيارات وملعب “دي كويب” لتسهيل تنقل الجماهير.

كما شددت إدارة الملعب على منع رمي المقذوفات أو اقتحام أرضية الميدان، مؤكدة فرض عقوبات صارمة على المخالفين، حفاظاً على الأمن والتنظيم داخل المنشأة الرياضية.