الخضر من أجل الفوز والصعود لربع نهائي “الشان”

الجزائر - إثيوبيا الثلاثاء بملعب نيلسون مانديلا

يواجه المنتخب الوطني المحلي نظيره الإثيوبي مساء الثلاثاء بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي (00. 20 سا) لحساب الجولة الثانية للمجموعة الأولى، من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، بنية تحقيق الفوز وترسيم تأهله إلى دور ربع النهائي.

ويسعى رفقاء ميريزيق الذين افتتحوا “الشان” بفوز مهم أمام منتخب ليبيا (1-0)، للحفاظ على نفس الديناميكية عبر حصد الانتصار الثاني تواليا وهو ما يفتح لهم بوابة التأهل إلى الدور الثاني على مصراعيها.

فبعد فوز صعب على حساب تشكيلة “فرسان المتوسط”، يتوجب على أشبال الناخب الوطني مجيد بوقرة تصحيح بعض النقائص خاصة من ناحية الفعالية الهجومية بهدف تجاوز عقبة المنتخب الإثيوبي، الذي اكتفى بالتعادل السلبي ضد موزمبيق في الجولة الأولى.

وأكد مهاجم شباب بلوزداد، كريم عريبي بخصوص هذا اللقاء: “نعول على اللعب بطريقة أحسن ضد إثيوبيا من أجل ضمان بطاقة التأهل لدور ربع النهائي.. نجن جميعا في خدمة الفريق الوطني سواء كأساسي أو احتياطي، فالأهم هو تقديم الإضافة اللازمة. فعلينا التحلي بالإرادة والتضامن فيما بيننا للذهاب إلى أبعد دور ممكن في هذه المنافسة”.

ومن ناحية التعداد، سيتمكن الطاقم الفني الوطني من الاعتماد على خدمات المهاجم أيمن محيوص الذي سجل أول هدف في “الشان” من ركلة جزاء ضد ليبيا، قبل أن يتعرض للإصابة على مستوى الكاحل ويغادر الميدان. وكانت الاتحادية الجزائرية (الفاف) قد أكدت فيما بعد “أن إصابته لا تدعو للقلق”.

بالمقابل سيكون المهاجم شعيب دبيح غائبا عن مباراة الجولة الثانية ضد إثيوبيا وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء الافتتاحي.

من جانبه، يحاول منتخب إثيوبيا الغائب عن بطولة إفريقيا للاعبين المحليين منذ طبعة 2016 على صنع المفاجأة بملعب براقي ضد منتخب البلد المضيف وبالتالي إعادة بعث حظوظه للعبور إلى الدور الثاني.

وأهدر فريق “واليا ابيكس” فرصة سانحة لنيل النقاط الثلاث خلال مقابلته الأولى أمام موزمبيق (0-0)، وذلك عقب عجزه عن تجسيد سيطرته على مجمل أطوار اللقاء بسبب التسرع ونقص النجاعة أمام الشباك.

وصرح متوسط ميدان نادي سان جورج (الدرجة الأولى الإثيوبية)، غاتوش بانوم، الذي نال جائزة رجل المباراة ضد الموزمبيق، قائلا: “سوف نخوض مواجهة الجزائر مثل النهائي، حيث لا يحق لنا الوقوع في الخطأ. كل شيء ممكن في كرة القدم. إذا دخلنا بعقلية انهزامية ضد البلد المنظم لهذه الدورة فمن الأحسن حزم أمتعتنا من الآن. نحن مصممون على رفع التحدي”.

مدرب منتخب إثيوبيا ووبيتو اباتي:

مواجهة الجزائر تحد كبير لنا والإرهاق هاجسنا

وصف مدرب منتخب إثيوبيا المحلي، ووبيتو أباتي، مواجهة الجزائر في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالتحدي الكبير، لأنها تتعلق بمواجهة منتخب البلد المنظم المدعم بأعداد قياسية من جماهيره، لكنه أكد جاهزية منتخبه ولاعبيه لهذا اللقاء ولو أنه عبر عن قلقه من مشكلة الجاهزية البدنية لاستفادة “الخضر” من يوم راحة إضافي مقارنة بإثيوبيا.

وقال المدرب الإثيوبي، الإثنين، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بقاعة المؤتمرات الصحفية في ملعب نيلسون مانديلا ردا على سؤال متعلق بتحضيراته لمواجهة “الخضر”: “مباشرة بعد لقاء الموزمبيق دخلنا في أجواء التحضير للقاء الجزائر، خاصة من ناحية الاسترجاع والاستشفاء لنكون جاهزين يوم المباراة”، وأضاف: “أنتم تعرفون بأن منتخب الجزائر استفاد من يوم راحة أكثر منا وعليه علينا التعامل مع هذا الوضع بالطريقة المناسبة”، قبل أن يؤكد: “مواجهة الجزائر تحد كبير جدا لأننا سنلعب أمام البلد المضيف وأمام جماهير غفيرة، إنها عوامل تخدم المنتخب الجزائري لكننا جاهزون للتعامل مع هذه المعطيات لأننا نريد تسجيل نتيجة جيدة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين”.

وتابع مبرزا سلاحه في مواجهة المنتخب الجزائري المحلي: “من ناحيتنا سنركز على الاسترجاع والاستشفاء لأن الجزائر استفادت من يوم راحة إضافي.. سنحاول القيام بأفضل ما لدينا من أجل تقديم مباراة كبيرة”، وأضاف: “مستعدون للعب بكل ثقة لاستهداف التأهل إلى الدور المقبل”، مبرزا دور “الشان” في تحفيز لاعبيه على تقديم أفضل ما لديهم: “الشان فرصة للاعبين المحليين الإثيوبيين للتألق والبروز. صحيح أن بعضهم شارك مع المنتخب الأول في (كان الكاميرون) لكنهم لا يلعبون أدوارا قيادية في المنتخب الأول والمشاركة في الشان فرصة بالنسبة لهم للتطور”.