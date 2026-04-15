“الخضر” ومشكلة حراسة المرمى

لا يزال المدرب الوطني بيتكوفيتش يصارع الزمن من أجل تحديد قائمة الحراس الذين سيشاركون في كأس العالم المقررة بين 11 جوان و19 جويلية بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، فماعدا لوكا زيدان الذي يكون قد سجل نقاطا إيجابية منذ التحاقه بـ”كتيبة المحاربين”، وتألقه في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، فإن الناخب الوطني وطاقمه يبقون في حيرة من أمرهم، خاصة مع تراجع مستوى الحراس المحليين، واعتزال حارس اتحاد العاصمة أسامة بن بوط لأسباب لا تزال مجهولة للرأي العام الرياضي، وهذا رغم أنه لا يزال قادرا على العطاء لسنوات أخرى. وإذا كانت بعض المصادر تتحدّث عن خلاف بينه وبين أحد اللاعبين، ناهيك عن عدم منحه فرصة اللعب، وجلب حراس شباب لمعاينتهم، والجميع يتفق أنه تسرّع في قراره، وكان عليه التريث وانتظار الفرصة المواتية ليكون الحارس الأول.

حراسة عرين “الخضر” في المونديال حقا صداع كبير يعاني منه الناخب الوطني بيتكوفيتش، خاصة بعد تعرّض أنتوني ماندريا لخلع في الكتف إثر اصطدامه بأحد زملائه خلال تدريبات ناديه “أف سي ماليرب كان”، مما أثار التكهّنات حول إمكانية غيابه عن صفوف المنتخب في كأس العالم 2026 بعد أقل من شهرين، والجميع ينتظر قرار الأطباء حول جاهزية أندريا في التربص المقبل المقرر بداية شهر جوان القادم.

وإضافة إلى الثنائي أنتوني ماندريا ولوكا زيدان، كان بيتكوفيتش قد عاين خلال تربص مارس الماضي الحارس ميلفين ماستيل الذي لعب مباراة غواتيمالا، وكذلك الحارس كيليان بلعزوق.. وقد يلجأ هذه المرّة إلى الخيار المحلي، إذ من المنتظر أن يفاضل بين عدد من الحراس، على غرار غايا مرباح المتألق مع فريقه شبيبة القبائل، مثله مثل حارس شباب قسنطينة زكرياء بوحلفاية، وحارس شباب بلوزداد فريد شعال.. غير أن هذا الخيار سيكون حتمية يفرضها عامل الإصابة الذي ضرب حراس “الخضر” وليس عن قناعة، بحكم أن الأسماء المذكورة بعيدة عن “الخضر” منذ مدة.

سألنا أحد الحراس الدوليين عن مشكلة حراسة المرمى في المنتخب فأجاب: “الخطأ الكبير المرتكب أنه في المنتخب لم نخلق قط منافس للحارس مبولحي، واليوم بعد اعتزاله ندفع الثمن، لو كنت مكان بيتكوفيتش لأقنعت بن بوط بالتراجع عن الاعتزال مثلما حدث سابقا مع أوكيدجة.. إنه حلّ من الحلول لأن مستوى الحراس الجزائريين في تراجع كبير”.

ومهما يكن، فإن المدرب الوطني وطاقمه يعملون كل ما في وسعهم لتجهيز منتخب قادر على تشريف الكرة الجزائرية في العرس العالمي، وعليهم إيجاد حلول مستعجلة، لأننا سنواجه الأرجنتين الفائز بكأس العالم في نسختها الأخيرة، والمنتخبين النمساوي والأردني، ولا نريد أن نكون في آخر المجموعة.