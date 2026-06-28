“الخضر” يضربون موعدا مع سويسرا في الدور الـ 32 من المونديال

اقتطع المنتخب الجزائري تأشيرة المرور إلى الدور الـ32 من كأس العالم 2026، بعد تعادله مع منتخب النمسا بثلاثة أهداف لثلاثة.

وأكمل المنتخبان الجزائري والنمساوي، عقد المـتأهلين إلى الدور الـ32 ، حيث سيواجه “الخضر”، منتخب سويسرا، في حين سيواجه المنتخب النمساوي، منتخب إسبانيا.

وشهدت بداية اللقاء محاولات من الطرفين، لكن دون أي خطورة، ومع مرور الربع ساعة الأول، ارتفع ريتم المباراة، وحاول المنتخب النمساوي، الوصول إلى مرمى الحارس بن بوط، ليتمكن من ذلك في د 28، قبل أن يأتي الرد عن طريق بلغالي في د45 بعدما توغل في منطقة العمليات، ويعدل النتيجة.

وخلال المرحلة الأولى خلق المنتخب الجزائري عدة فرص سانحة للتهديف، أخطرها تسديدة شايبي التي اصطدمت كرته بالقائم، ومحتواة مازا، وبلغالي.

وتقدم المنتخب النمساوي مجددا في النتيجة في د55، ليعود بعدها “الخضر” بقوة، ويعدلون النتيجة بعد خمس دقائق فقط عن طريق رياض محرز.

الدقائق الأخيرة من المباراة سادها حذر كبير من الطرفين، خاصة وأن نتيجة التعادل تؤهل المنتخبين، واستحوذ أشبال بيتكوفيتش على الكرة في الدقائق الأخيرة، قبل أن يتمكنوا من إضافة الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق رياض محرز، ليأتي الرد من النمسا، التي عدلت النتيجة بعد ثلاث دقائق، لتنتهي المباراة بتأهل المنتخبين إلى الدور الـ32.

ويلتقي المنتخبان الجزائري والسويسري، بكندا، فجر الجمعة، بداية من الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر، في إطار الدور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.