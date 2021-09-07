“الخضر” يكتفون بِنقطة التعادل

بوركينا فاسو 1 - الجزائر 1

اكتفى المنتخب الوطني الجزائري مساء الثلاثاء، بِنتيجة التعادل بِهدف لِمثله مع مضيفه فريق بوركينا فاسو.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة مراكش المغربية، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022. تحت إدارة حكم الساحة البوتسواني جوشوا بوندو.

وسجّل هدف المنتخب الوطني الجناح سفيان فغولي في الدقيقة الـ 18، وأمضى توقيع بوركينا فاسو المهاجم عبدول تابسوبا في الدقيقة الـ 64.

وأحكم أشبال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قبضتهم على مجريات اللّعب في الشوط الأوّل، وأنهوه لِمصلحتهم بِهدف لِصفر. أمام مُنافس بوركينابي ظهر بِصورة باهتة.

وكان يُمكن للمهاجم إسلام سليماني أو فغولي إضافة هدف على الأقلّ، لولا التسرّع والإرتباك، وأيضا الحظّ الذي لازم حامي عرين بوركينا فاسو هيرفي كواكو كوفي.

وفي المرحلة الثانية، تراجع أداء زملاء القائد والجناح رياض محرز، مقابل استفاقة “خيول” بوركينا فاسو، ومعادلتهم لِكفّة النتيجة.

ويُمكن القول إن “محاربي الصّحراء” فرّطوا في فوز مُستحقّ في الشوط الأوّل، ولو أن مشوار التصفيات مازال طويلا ويستطيع تلاميذ بلماضي تصحيح الأخطاء، وحجز مقعد في الدور الأخير من تصفيات مونديال قطر.

وفي لقاء آخر عن الفوج الأوّل ذاته أُقيمت فعّالياته بعد ظهيرة الإثنين، فازت النيجر بِنتيجة (4-2) على منتخب جيبوتي.

وعليه تشكّل جدول ترتيب على النّحو التالي:

1- الجزائر 4ن

2- بوركينا فاسو 4ن

3- النيجر 3ن

4- جيبوتي 0ن

وفي الجولة الثالثة المُبرمجة ما بين الـ 6 والـ 9 من أكتوبر المقبل، يستضيف المنتخب الوطني الجزائري فريق النيجر، وتلعب جيبوتي بِميدانها (الملعب لم يُضبط بعد) مع بوركينا فاسو.

ولِهُوّاة لغة الأرقام والإحصائيات، بات المنتخب الوطني الجزائري وقد عزّز رقمه القياسي الإفريقي، بِرصيد 29 مباراة دولية مُتتالية بِلا هزيمة.