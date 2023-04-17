الخليفة العام للطريقة التيجانية يوجّه دعوة لطرفي الاشتباكات في السودان
دعت الخلافة العامة للطريقة التيجانية بالجزائر، طرفي الاشتباكات العسكرية في السودان، إلى “تغليب صوت الحق والحكمة، وحفظ الأرواح والممتلكات العامة”.
جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية يوم الإثنين، عن الخليفة العام للطريقة التيجانية الشيخ علي بلعرابي التيجاني.
وحثّ بيان الطريقة التيجانية الفرقاء السودانيين على “تغليب صوت الحق و الحكمة على صوت الرصاص”. مذكرة بأن “المولى عز و جل يأمرنا بالصلح والإصلاح، وبالنصح و العمل على رأب الصدع”.
وتابع البيان:
تهيب الخلافة العامة للطريقة التيجانية بالجزائر، في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، بالسودانيين جميعا تيجانيين وغيرهم، لأن يكون السودان فوق كل الإعتبارات الحزبية والفئوية وغيرها.
وبحفظ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، بروح مسؤولة أمام الأجيال وأمام التاريخ. وأن يتمسكوا بما حققته ثورتهم المباركة. وأن يبنوا على تراكمات المرحلة الانتقالية في ظل الوثيقة الدستورية الجامعة.
“فالتجاذبات السياسية والاستراتيجية التي تعرفها المنطقة، ليست في صالح السودان المنهك سلفا”، يضيف ذات البيان. قبل أن يدعوا إلى “أخذ أقصى درجات الحيطة في هذه الظروف الصعبة”.
كما دعت الطريقة الصوفية التي تتخذ من عين ماضي بالأغواط مقرا لها، في ختام بيانها “الأحباب التيجانيين (في السودان)، لأن لا يدخروا أي جهد في سبيل وقف صوت الرصاص”.
وزار الخليفة العام للطريقة التيجانية السودان مطلع العام الجاري، بمناسبة افتتاح مجمّع عبد المنعم موسى الإسلامي في العاصمة الخرطوم.
ويحظى الخليفة الجزائري بتقدير كبير في السودان، حيث شهدت ساحات مطار الخرطوم الدولي، تدافعا جماهيريا للترحيب به في تلك الزيارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.