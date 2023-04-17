الخليفة العام للطريقة التيجانية يوجّه دعوة لطرفي الاشتباكات في السودان

دعت الخلافة العامة للطريقة التيجانية بالجزائر، طرفي الاشتباكات العسكرية في السودان، إلى “تغليب صوت الحق والحكمة، وحفظ الأرواح والممتلكات العامة”.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية يوم الإثنين، عن الخليفة العام للطريقة التيجانية الشيخ علي بلعرابي التيجاني.

وحثّ بيان الطريقة التيجانية الفرقاء السودانيين على “تغليب صوت الحق و الحكمة على صوت الرصاص”. مذكرة بأن “المولى عز و جل يأمرنا بالصلح والإصلاح، وبالنصح و العمل على رأب الصدع”.

وتابع البيان: