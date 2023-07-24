الداخلية: ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 34 شهيد

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي نشبت بعدّة ولايات شمالي الجزائر، إلى 34 حالة وفاة. بينهم 24 شهيدا من المدنيين، و10 شهداء من أفراد الجيش.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية، فقد تمّ إقحام 8 آلاف رد من الحماية المدنية لإخماد الحرائق على مستوى 11 ولاية.

كما تستمرّ الطلعات الجوية للإطفاء للسيطرة على الحرائق. باستخدام الطائرات المستأجرة، والطائرة ذات السعة الكبيرة B-E 200 التابعة للقوات الجوية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان سابق، إنها سجّلت نشوب 97 حريقا في غابات 16 ولاية منذ أمس الأحد. ما استدعى إجلاء 1500 مواطن بدائرة القصر في بجاية، ودائرة الأخضرية بالبويرة.

من جهة أخرى، أمر النائبان العامان لدى مجلسي قضاء بجاية وجيجل، بفتح تحقيقات ابتدائية، حول أسباب نشوب عدّة حرائق في غابات الولايتين.