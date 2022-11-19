الداعية “ذاكر نايك” في مونديال قطر لتقديم محاضرات دينية!
أظهرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، الداعية الإسلامي المعروف “ذاكر نايك” يتجول في بعض الفعاليات على هامش مونديال قطر 2022.
وتفاعل متابعون مع هذا الحدث بشكل إيجابي، كما أشادوا بما اعتبروه التنظيم الاستثنائي لهذا المونديال، والذي يراعي الخصوصية العربية الإسلامية.
الشيخ الداعية ذاكر نايك في قطر.. إن صح خبر مشاركته في إعطاء محاضراتٍ تعرّف بالإسلام في أيام #كأس_العالم_قطر_2022 ، فإن ذلك سيكون خدمة وإضافة كبيرة للدعوة الإسلامية. pic.twitter.com/wtSye03euU
— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 19, 2022
كما تم تداول الخبر، من قبل العديد من العناوين ووسائل الإعلام المحلية والعربية.
وظهر ذاكر نايك في تسجيل فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستقبل الداعية المصري عمر عبد الكافي.
لقاء كبار الدعاة الإسلاميين الدكتور عمر عبد الكافي والدكتور ذاكر نايك في قطر ❤#كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/Powr5UQt3F
— أهل الهمة – الجامعة الأردنية (@hemmehJU) November 19, 2022
وعلق أحد المتابعين قائلا “من أعظم ما فعلته قطر في المونديال هو استضافة الشيخ الداعية ذاكر نايك لإعطاء محاضرات دينية خلال فترة كأس العالم”.
من أعظم ما فعلته قطر في المونديال هو استضافة الشيخ الداعية ذاكر نايك لإعطاء محاضرات دينية خلال فترة كأس العالم،
اشتهر الشيخ بقوة حفظه للقرآن والإنجيل والتوراة وكتب الهندوس أيضًا، أسلَم على يديه الملايين من الملحدين،
رغم ابتعاده عن شأن السياسة، مُنع من دخول بعض البلدان الغربية، pic.twitter.com/EVHxkqi5j9
— 𝐋𝐚𝐲𝐚𝐧 𓂆🇵🇸 (@Layan1948) November 19, 2022