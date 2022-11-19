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الداعية “ذاكر نايك” في مونديال قطر لتقديم محاضرات دينية!

الشروق أونلاين
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الداعية “ذاكر نايك” في مونديال قطر لتقديم محاضرات دينية!

أظهرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، الداعية الإسلامي المعروف “ذاكر نايك” يتجول في بعض الفعاليات على هامش مونديال قطر 2022.

وتفاعل متابعون مع هذا الحدث بشكل إيجابي، كما أشادوا بما اعتبروه التنظيم الاستثنائي لهذا المونديال، والذي يراعي الخصوصية العربية الإسلامية.

كما تم تداول الخبر، من قبل العديد من العناوين ووسائل الإعلام المحلية والعربية.

وظهر ذاكر نايك في تسجيل فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستقبل الداعية المصري عمر عبد الكافي.

وعلق أحد المتابعين قائلا “من أعظم ما فعلته قطر في المونديال هو استضافة الشيخ الداعية ذاكر نايك لإعطاء محاضرات دينية خلال فترة كأس العالم”.

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