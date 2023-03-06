الدرك الوطني: هذه قائمة حقوق المسافر عبر حافلات النقل والتبليغ واجب

يجهل أغلب المسافرين عبر وسائل النقل الجماعية بما فيها الحافلات حقوقهم وثقافة التبليغ عن أي اخلال بها.

الدرك الوطني وفي منشور عبر صفحة طريقي المختصة في السلامة المرورية على موقع “فيسبوك” ذكر الحقوق التي يتمتع بها المسافر على متن مركبة للنقل العمومي للأشخاص.

كما دعا الدرك المسافرين إلى رفع شكوى لدى المديرية الولائية للنقل أو المصالح الأمنية المختصة، أو الاتصال بالرقم الأخضر 1055، أو التبليغ الفوري عبر صفحة طريقي عبر الماسنجر في حالة الاخلال بهذه الواجبات من طرف الناقل.

وفيما يلي الحقوق التي يتمتع بها المسافر على متن المركبة العمومية:

1- الحق في الصعود أو النزول بنقاط التوقف أو المسالك.

2- المطالبة بالتذاكر.

3- ضمان أمان ونظافة المركبة.

4- يمنع على السائق التدخين على متن المركبة.

5- على صاحب المركبة أو سائقها إلصاق التعريفات ( tarifs ).

6- على الناقل ضمان مواصلة المسار للمسافرين في حالة توقف المركبة بسبب عطب أو حادث أو طارىء من خلال توفير مركبة أخرى.

7- عدم استعمال السائق الأجهزة السمعية البصرية إلا بموافقة الركاب.

8- إرتداء لباس لائق و محترم من طرف السائق و القابض أو مرافقيهما أثناء ممارسة النشاط.

9- لايمكن للسائق أو القابض رفض الأمتعة اليدوية على متن المركبة إلا في حالة إصطحاب الحيونات الأليفة، باستثناء التي تكون في أقفاص أو حاويات ملائمة.

10- على السائق التحلي باللباقة والاحترام في علاقته مع الزبائن.

11- بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة، يجب السماح بنقل الأمتعة في حدود 15 كلغ لكل مقعد متوفر.

12- على سائق سيارة الأجرة تلبية نداء الزبائن أثناء الخدمة.

13- على السائق أثناء الخدمة مساعدة الأشخاص المسنين والمعوقين في الركوب و النزول وفي حمل أمتعتهم بالمركبة.

14- على السائق أن يسهر على سلامة و راحة المسافرين.