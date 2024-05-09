الدرك الوطني يحجز كمية معتبرة من الكوكايين في معسكر

بعد تفكيك شبكة دولية

تمكنت فصيلة الطريق السيار شرق غرب بخدمة شرطة المرور التابعة لمصالح الدرك الوطني بمعسكر، من تفكيك شبكة دولية مختصّة في المتاجرة بالكوكايين، يمتدّ نشاطها عبر كامل ولايات الوطن.

فبناء على ورود معلومات مفادها محاولة تمرير شحنة من المخدرات، قام أفراد الفصيلة على مستوى السدّ الثابت بإقليم بلدية رأس عين عميروش، بتوقيف سيارة سياحية تبدو على ملامح سائقها مظاهر الارتباك.

وبعد توقيف السائق، ومراقبة الوثائق الإدارية للمركبة، وتفتيشها بدقّة، تم العثور على مخبأ سري مهيأ تحت المقاعد الأمامية. وبعد فتحه وُجد بداخله أكثر من 16 كلغ من المخدرات الصلبة.

وعند استعمال الكاشف السريع للكوكايين على المادة المحجوزة، كانت النتيجة إيجابية. ليتم توقيف المشتبه فيه، واقتياده إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعقاز، لمواصلة التحقيق.

ليتمّ على إثر ذلك، التعمق في التحقيق، واستيفاء جميع الإجراءات القانونية، وتمديد الاختصاص إلى عدة ولايات من الوطن. حيث أسفرت العملية عن توقيف 8 أشخاص بينهم امرأتان. إلى جانب حجز: