الدرك والشرطة يعلنان عن مخطط لتأمين امتحان شهادة البكالوريا

وضعت المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا شاملا لتأمين امتحان شهادة البكالوريا المقرر إجراؤه بدء من هذا الأحد.

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، الجمعة، في بيان لها أنه تم تسخير 14946 شرطي لتأمين امتحانات شهادة الباكالوريا المقررة هذا الأحد.

وأوضحت المديرية أن المخطط المسطر يشمل تأمين2127 مركز امتحان على المستوى الوطني، و86 مركز تصحيح بالإضافة إلى 82 مركز تجميع ومطبعتان.

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني كافة سواق المركبات وكذا أولياء التلاميذ المرافقين لأبنائهم إلى مراكز الامتحان، إلى ضرورة الالتزام بقانون المرور والتقيد بقواعد السياقة السليمة وتفادي الوقوف والتوقف العشوائي أمام مراكز الامتحانات.

من جهتها أعلنت قيادة الدرك الوطني عن جملة من الإجراءات على مستوى التراب الوطني، لضمان السير الحسن لمجريات امتحانات شهادة البكالوريا المقررة ابتداء من هذا الأحد .

وأوضح بيان لقيادة الدرك، أنه تم وضع مخطط شامل خاص يرتكز على “انتشار وحدات الدرك الوطني عبر إقليم الاختصاص من خلال وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة وتكثيف دوريات المراقبة المدعمة بالتشكيلات الجوية بغية تسهيل حركة المرور خاصة عبر المحاور والطرق المؤدية إلى مراكز الامتحانات”.

كما يرتكز المخطط على السهر على تسهيل حركة المرور عبر المسالك والطرق المؤدية لمراكز الامتحان مع تكثيف الدوريات والتواجد الدائم بمحيطها لبث الطمأنينة والسكينة بأماكن تواجد الممتحنين وكذا تدعيم التواجد الميداني للوحدات عن طريق المراقبة الجوية الفعالة لشبكة الطرقات”.

وستقوم فرق حماية الأحداث بمرافقة الممتحنين من خلال تواجدهم بمحيط ومداخل مراكز إجراء الامتحانات من أجل تقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم.