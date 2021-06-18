-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول حالة الطقس: موجة حر شديدة عبر 6 ولايات جنوبية
الجزائر

الدرك والشرطة يعلنان عن مخطط لتأمين امتحان شهادة البكالوريا

الشروق أونلاين
  • 76
  • 0
الدرك والشرطة يعلنان عن مخطط لتأمين امتحان شهادة البكالوريا

وضعت المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا شاملا لتأمين امتحان شهادة البكالوريا المقرر إجراؤه بدء من هذا الأحد.

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، الجمعة، في بيان لها أنه تم تسخير 14946 شرطي لتأمين امتحانات شهادة الباكالوريا  المقررة هذا الأحد.

وأوضحت المديرية أن المخطط المسطر يشمل تأمين2127 مركز امتحان على المستوى الوطني، و86 مركز تصحيح بالإضافة إلى  82 مركز تجميع ومطبعتان.

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني كافة سواق المركبات وكذا أولياء التلاميذ المرافقين لأبنائهم إلى مراكز الامتحان، إلى ضرورة الالتزام بقانون المرور والتقيد بقواعد السياقة السليمة وتفادي الوقوف والتوقف العشوائي أمام مراكز الامتحانات.

من جهتها أعلنت قيادة الدرك الوطني عن جملة من الإجراءات على مستوى التراب الوطني، لضمان السير الحسن لمجريات امتحانات شهادة البكالوريا المقررة ابتداء من هذا الأحد .

وأوضح بيان لقيادة الدرك، أنه تم وضع مخطط شامل خاص يرتكز على “انتشار وحدات الدرك الوطني عبر إقليم الاختصاص من خلال وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة وتكثيف دوريات المراقبة المدعمة بالتشكيلات الجوية بغية تسهيل حركة المرور خاصة عبر المحاور والطرق المؤدية إلى مراكز الامتحانات”.

كما يرتكز المخطط على السهر على تسهيل حركة المرور عبر المسالك والطرق المؤدية لمراكز الامتحان مع تكثيف الدوريات والتواجد الدائم بمحيطها لبث الطمأنينة والسكينة بأماكن تواجد الممتحنين وكذا تدعيم التواجد الميداني للوحدات عن طريق المراقبة الجوية الفعالة لشبكة الطرقات”.

وستقوم فرق حماية الأحداث بمرافقة الممتحنين من خلال تواجدهم بمحيط ومداخل مراكز إجراء الامتحانات من أجل تقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم.

مقالات ذات صلة
أسئلة من خارج المقرر والرياضيات تبكي المترشحين

أسئلة من خارج المقرر والرياضيات تبكي المترشحين

المسيلة: إيداع 7 أشخاص الحبس بتهمة التزوير في الانتخابات التشريعية  

المسيلة: إيداع 7 أشخاص الحبس بتهمة التزوير في الانتخابات التشريعية  

إدانة لاعب بـ “مولودية وهران” حاول قتل جاره

إدانة لاعب بـ “مولودية وهران” حاول قتل جاره

وزارة الداخلية: إنهاء مهام والي بشار محمد بلكاتب

وزارة الداخلية: إنهاء مهام والي بشار محمد بلكاتب

فرحة هستيرية للنواب الجدد بمقعد البرلمان

فرحة هستيرية للنواب الجدد بمقعد البرلمان

هكذا علق الأمين العام للجامعة العربية على نجاح الانتخابات التشريعية

هكذا علق الأمين العام للجامعة العربية على نجاح الانتخابات التشريعية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد