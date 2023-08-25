الدنمارك تُقر تشريعا يحظر حرق القرآن الكريم

قدمت الحكومة الدنماركية، الجمعة، مشروع قانون لحظر حرق القرآن الكريم، بعد الاضطرابات التي اندلعت في عدة دول إسلامية بسبب حرق المصحف ومحاولة تدنيسه على أراضيها.

ونلقت وسائل إعلام عالمية عن وزير العدل الدنماركي بيتر هوميلجارد تصريحه في مؤتمر صحفي إن القانون “سيحظر المعاملة غير الملائمة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمع ديني”، مضيفًا أنه يشمل الحرق أو دهسها في الأماكن العامة.

وتكررت في السويد والدنمارك وهولندا مؤخرا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.