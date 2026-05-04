الدولي الأردني التعمري يفتح النار على المدرب نور الدين زكري

فيما أشاد بمستوى محرز والمنتخب الوطني

فتح الدولي الأردني موسى التعمري، المحترف بنادي ستاد رين الفرنسي النار على المدرب الجزائري لنادي الشباب السعودي، نور الدين زكري، بعد تصريحات الأخير حول الديربي العربي المرتقب بين المنتخبين الجزائري والأردني في كأس العالم 2026 المقررة الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال نور الدين زكري مؤخرا على منصة “تيك توك”: “إن عدم فوز منتخب الجزائر على الأردن في كأس العالم سيكون بمثابة فشل ذريع”، مضيفا: “يجب على منتخب الجزائر أن يتوقف عن لعب كرة القدم إذا لم يفز على الأردن”، وهي تصريحات اعتبرها الدولي الأردني غير لائقة وبمثابة إنقاص من قيمة منتخب بلاده.

وفي تصريحات خاصة لموقع “وين وين”، قال موسى التعمري عن كأس العالم: “نفكر أولا في مواجهة النمسا بالجولة الافتتاحية، لكننا سنخوض مباراة صعبة أمام الجزائر”، وأضاف مازحا: “أتمنى لهم التوفيق ولكن بعيدا عنا بالطبع”.

كما تحدث الدولي الأردني المتألق مع رين في البطولة الفرنسية بكثير من الاحترام عن قائد “الخضر” رياض محرز قائلا: “محرز لاعب رائع وكان من الأفضل على مستوى العالم عندما كان ضمن صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي. هو من الأفضل في مركزه”.

وبشأن تصريحات نور الدين زكري رد التعمري بالقول: “هل هو مدرب؟ في الحقيقة أول مرة أسمع عنه! تصريحه غير موفق تماما. ربما لا يعرف منتخبنا بشكل جيد لكن أعده بأن يشاهد مستويات رائعة منا أمام منتخب الجزائر”.

ويعد موسى التعمري، أحد أبرز اللاعبين الأردنيين المحترفين في أوروبا بالوقت الحالي، حيث يقدم مستويات مميزة في تجربته الحالية مع رين الفرنسي، وقد ظهر هذا الموسم في 34 مباراة مسجلًا 7 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

يذكر، أن المنتخب الأردني سيلعب المونديال مع المنتخب الجزائري في المجموعة العاشرة إلى جانب كل من الأرجنتين حاملة اللقب والنمسا.