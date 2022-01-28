الدولي الجزائري آدم زرقان يقترب من ليون الفرنسي

مسيرو الأولمبيك تنقلوا إلى بلجيكيا لإتمام الصفقة

دخل الدولي الجزائري، آدم زرقان، لاعب نادي شارل لوروا البلجيكي دائرة اهتمام أولمبيك ليون الفرنسي، الذي يريد انتدابه قبل غلق فترة التحويلات الشتوية الجارية. حسب مصادر إعلامية، فرنسية، فإن مسيري أولمبيك ليون، تنقلوا إلى بلجيكا للتفاوض مع إدارة شارل لوروا حول ضم متوسط ميدانه آدم زرقان، لتعويض رحيل لاعبه البرازيلي برونو غيماريش إلى نادي نيوكاسل الانجليزي.

وأضاف ذات المصدر، أن المفاوضات ما بين مسيري أولمبيك ليون وشارلو روا بشأن صفقة لاعب بارادو سابقا، بلغت أشواطا متقدمة ومن الممكن إنهاء الاتفاق بين الطرفين خلال الساعات المتبقية من الميركاتو الشتوي. فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن تنقل مسيري ليون إلى بلجيكا لا يعني التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن آدم زرقان، خاصة أن إدارة الفريق الفرنسي طرحت أسماء أخرى لتعويض لاعبها البرازيلي بجانب زرقان، هناك أيضا الفرانكو-جزائري رومان فابر، والتونسي إلياس السخيري.

ويمثل آدم زرقان صفقة مربحة لأولمبيك ليون، حيث لن يكلفه أموالا كبيرة، خاصة أن قيمته السوقية لا تتعدى الـ10 مليون أورو، مقارنة مع ما ستجنيه من أرباح جراء بيع متوسط ميدانه البرازيلي برونو غيماريس.