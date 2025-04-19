الذكاء الاصطناعي في الجزائر.. أداة للخير أم للشر

صار الذكاء الاصطناعي جزءا لا يتجزأ، من التجربة التي يخلصها الجزائريون اليوم، على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث، وإن كان استعماله لا يزال بدائيا، غير أنه في تطور رهيب، خاصة أن العالم تجاوز مصطلح القرية الصغيرة، إلى البيت الصغير. الشروق العربي، تطرح سؤالا حاسما: هل الذكاء الاصطناعي نعمة أم نقمة؟ هل هو أداة للخير أم للشر؟

أول ما تبادر إلي، أن أسأل الذكاء الاصطناعي، شات جيبيتي، أن يعرف بنفسه، فكان جوابه أن الذكاء الاصطناعي هو مجموعة من التقنيات والأنظمة، التي تهدف إلى تمكين الأجهزة والبرمجيات من محاكاة بعض قدرات الذكاء البشري، مثل التعلم من البيانات واتخاذ قرارات مستنيرة وحل المشكلات. يُستخدم في مجموعة متنوعة من التطبيقات، مثل تحليل البيانات، والتعرف على الصور والكلام، وتحسين الأنظمة ذاتية التشغيل، والعديد من المجالات الأخرى.

هذا التعريف، لا غبار عليه، فهذه ماهية الذكاء الاصطناعي في المطلق، ولكن، هل هو كذلك في الواقع؟

الذكاء الاصطناعي آفاق وتحديات

في السنوات الأخيرة، وضعت الجزائر خططًا لتطوير الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى دمج هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات مثل الصحة، الصناعة، التعليم.

جامعات جزائرية عديدة، تقدم برامج دراسات متعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل جامعة الجزائر 1، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، جامعة قسنطينة 2، وغيرها.

هناك مختبرات بحث متخصصة، تعمل على تطوير حلول، تعتمد على الذكاء الاصطناعي في معالجة الصور، التعرف على الصوت، تحليل البيانات الضخمة.

بدأت بعض الشركات الناشئة في الجزائر بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجالات، مثل التجارة الإلكترونية، الطب، التكنولوجيا المالية.

استخدامات إيجابية الذكاء الاصطناعي في الجزائر

استخدامات الذكاء الاصطناعي لا تعد ولا تحصى.. في الصحة، يمكن استعماله في الكشف المبكر عن الأمراض. في الصناعة، يمكن من تحسين الإنتاج. وفي الأمن، يمكن استعماله في الكشف عن الجرائم الإلكترونية.

الذكاء في يد الشر

عمليا، يمكن أن يكون للذكاء الاصطناعي دور فعال في الاقتصاد، وأيضا في المجتمع. ولكنه، سلاح ذو حدين. فمن جهة أخرى، يستعمله الكثيرون سلبا، ويحولون استخداماته إلى مظاهر سلبية، مثل تحويل الصور وتركيبها بطريقة غير لائقة، بينما يستعمله الكثير من الشباب في صناعة محتوى هادف، في السياحة وأيضا في الترويج للتراث الجزائري، في محاكاة الأحداث التاريخية التي مرت على بلادها وسردها بطريقة ملفتة.

في تجربتهم الأولى في استعمال الذكاء الاصطناعي، يدفع الفضول الكثيرين إلى سؤال أدوات الذكاء وتطبيقاته عن كل ما يدور في ذهنهم، ويقبلون بجوابه، كأنه مصدر جديد للمعلومة. وهنا، تكمن خطورته، بالإضافة إلى استعماله في السخرية والتنمر على الأفراد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وإذ يعرف الجزائريون بطرافتهم، فهم لا يفوتون فرصة سؤال الذكاء الاصطناعي عن أمور غريبة، مثل التنبؤ بنتائج المباريات والأحداث.

الذكاء الاصطناعي قد يسبب البطالة، قد تجدون هذا الطرح مبالغا فيه، لكن عشرات المهن والوظائف ستختفي. ففي أميركا، بدأت بعض المدارس الخاصة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التدريس، بدلاً من المعلمين التقليديين، ما يثير تساؤلات حول مستقبل مهنة التعليم وقدرة الذكاء الاصطناعي على تقديم المعرفة للطلاب، بشكل أكثر فاعلية. وظائف أخرى، قد يؤول بها الأمر إلى الاندثار، كوظائف البرمجة والحاسوب، التي تستعمل التكنولوجيات الحديثة.