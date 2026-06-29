الذكاء الاصطناعي لن يعوض المفتي والاجتهاد يظل أساس الفتوى

خلال افتتاح أشغال اللقاء الدوري للسداسي الأول للجنة الوزارية للفتوى... بلمهدي:

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، أن الذكاء الاصطناعي، مهما بلغت قدراته، لن يكون بديلا عن المفتي، باعتبار أن الفتوى تقوم على الاجتهاد العلمي وفقه الواقع وإدراك مقاصد الشريعة، داعياً إلى تكوين المفتين في مجال التقنيات الرقمية للاستفادة منها بما يخدم المرجعية الدينية الوطنية ويحافظ على انضباط الفتوى بأحكام الشريعة.

وأعلن الوزير، خلال إشرافه الاثنين بدار الإمام بالمحمدية على افتتاح أشغال اللقاء الدوري للسداسي الأول للجنة الوزارية للفتوى، عن جملة من المشاريع العلمية، أبرزها إنشاء مؤسسة تُعنى بالفقه المالكي تضم مركزاً متخصصاً للبحث العلمي، إلى جانب إنشاء بنك معلومات يجمع البحوث والرسائل الجامعية الخاصة بالإفتاء، فضلا عن الموافقة على إصدار مجلة علمية محكمة تُعنى بنشر البحوث الفقهية وتوثيق أعمال اللجنة الوزارية للفتوى.

إنشاء مؤسسة للفقه المالكي وإصدار مجلة علمية متخصصة في الإفتاء

وأوضح بلمهدي أن اللقاء يندرج في إطار جمع شمل العلماء للتداول في القضايا الفقهية التي تفرضها المستجدات، مؤكداً أن الفقه وُجد لتنظيم شؤون الناس، وأن الفتوى جاءت لمواكبة النوازل والمتغيرات، لاسيما ما تعلق بالمعاملات والنظام المالي، في ظل المرجعية الدينية الوطنية القائمة على المذهب المالكي، مع الاستفادة من الأقوال الفقهية المعتبرة لبقية المذاهب.

وأضاف أن العمل الجماعي يرسخ الفتوى ويعزز حضورها في المجتمع، مستعرضاً تطور مؤسسات الإفتاء في الجزائر، من اللجنة الوزارية للفتوى إلى المجالس العلمية الولائية ومكاتب الفتوى، وصولا إلى استحداث منصب الإمام المفتي، وهو ما أسهم في تقريب خدمة الإفتاء من المواطنين عبر مختلف ولايات الوطن.

كما أشار الوزير إلى أن تزامن انعقاد هذا اللقاء مع شهر الله المحرم يمثل مناسبة للتذكير بأهمية شعيرة الزكاة التي ارتبط إخراجها بعاشوراء في الجزائر منذ سنوات طويلة، مثمناً في الوقت ذاته الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام الوطنية في نشر ثقافة الفتوى وترسيخ المرجعية الدينية، بعدما أصبحت منابر وطنية يعتمد عليها المواطنون في استقاء الأحكام الشرعية.