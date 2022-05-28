الذكرى الـ 104 لإعلان استقلال جمهورية أذربيجان

28ماي هو يوم عزيز على شعب أذربيجان، لأنه في 28 ماي 1918، تبنى الشعب الأذربيجاني البارز إعلان استقلال أذربيجان، وبعد ذلك تأسست جمهورية أذربيجان الديمقراطية.

يعتبر تأسيس جمهورية أذربيجان الديمقراطية حدثا تاريخيا في حياة شعبنا في القرن العشرين.

لم يكن تأسيس جمهورية أذربيجان الديمقراطية وإعلان استقلال أذربيجان في ذلك الوقت من قبيل الصدفة. في وقت مبكر من بداية القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين، نتيجة لأنشطة المفكرين والشعب القيادي، ازدادت مشاعر اليقظة والنهضة الوطنية في أذربيجان تدريجياً.

منذ بداية القرن العشرين، عاش شعبنا تقريبًا وشخصياته القيادية مع حلم الاستقلال. أدت ثورة أكتوبر عام 1917 وانهيار الإمبراطورية الروسية القيصرية وظهور عمليات مختلفة في أراضيها في ذلك الوقت إلى تهيئة الظروف لإعلان استقلال أذربيجان وتأسيس الجمهورية الشعبية.

تم إعلان الاستقلال في 28 مايو 1918 في مدينة تبليسي (جورجيا). عملت الجمهورية الديمقراطية لبعض الوقت في مدينة كنجا، ثم في مدينة باكو عاصمة أذربيجان. في وقت قصير، تم إنجاز الكثير من العمل في 23 شهرًا. المحتوى والمعنى الرئيسي لهذا العمل هو أن فكرة الاستقلال والحياة الحرة والعيش كدولة مستقلة قد انتشرت بالفعل في أذربيجان.

بعد 23 شهرًا، انهارت الجمهورية الديمقراطية، هناك أسباب تاريخية لذلك. في ذلك الوقت، أرادت الحكومة الشيوعية البلشفية إقامة دولتها الخاصة، وفي نفس الوقت السيطرة على كامل أراضي روسيا القيصرية السابقة تحت أيديولوجيتها وإنشاء دولة عظيمة جديدة. لهذا السبب، بعد إقامة السلطة في وسط روسيا، عمل بجد لإجراء هذه التغييرات في حياة الشعوب التي عاشت تحت الاستعمار الروسي لسنوات عديدة. هاجموا القوقاز، وبطبيعة الحال، لم تكن الجمهورية الديمقراطية الناشئة المستقلة، التي لم تنشأ بعد بشكل كامل، قادرة على الصمود أمام هجوم مثل هذا الجيش.

لم تستطع الدولة الأذربيجانية المستقلة الجديدة الوقوف ضد انتشار القوة السوفييتية والأيديولوجية الشيوعية في ذلك الوقت، وبالتالي كانت السنوات السبعون التالية لأذربيجان في القرن العشرين فترة الحكم السوفيتي.

كانت هذه السنوات سنوات من المآسي والخسائر والحرمان لشعبنا وأمتنا، ولكنها لعبت أيضًا دورًا إيجابيًا في توعية شعبنا وتثقيفه وتنميته، وخلق إمكانيات اقتصادية كبيرة في أذربيجان وتوحيد شعبنا في القيم الروحية العالمية. صحيح أننا لم نكن مستقلين. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد، النظام الاشتراكي، النظام الشيوعي كان جذابًا إلى حد ما للشعب، لأن الأيديولوجية الشيوعية كان لها قوة عظمى في العالم وخاصة في روسيا، وعاش الكثير من الناس في ظروف صعبة خلال النظام القيصري. لهذا السبب عانى الناس العديد من المآسي والحرمان – ليس فقط في أذربيجان، ولكن في جميع أنحاء الاتحاد السوفياتي السابق – ولكن في نفس الوقت، كما قلت، حققوا الكثير.

وهكذا، إذا كانت أذربيجان، نتيجة لأنشطة مفكريها، لا تزال تميل إلى القيم العلمانية في بداية القرن، وكانت القيم العلمانية تنتشر بالفعل في أذربيجان، فقد تسارعت هذه العملية في السنوات التالية.

على سبيل المثال، في أذربيجان، مُنحت المرأة الحرية وكان للمرأة الأذربيجانية الحق في أن تُنتخب. لقد كان حدثًا تاريخيًا عظيمًا، بغض النظر عن الهيكل والنظام السياسي والاقتصادي. أو أن ازدهار الثقافة الأذربيجانية وحقيقة أن أذربيجان وصلت إلى مستوى الثقافة العلمانية العالية في البلدان الأكثر تقدمًا في أوروبا هو إنجاز حققناه في القرن العشرين.

وهكذا، فإن هذه الفترة المتناقضة في أذربيجان – سبعون سنة، جلبت من جهة كارثة ومأساة وحرمان للشعب، ومن جهة أخرى، هيأت الظروف لتنمية شعبنا. لهذا السبب، في نهاية القرن العشرين، أصبحت جمهورية أذربيجان، دولة ذات ثقافة عالية وتعليم عالٍ وجماهيري.

كانت جمهورية أذربيجان دولة ذات إمكانيات اقتصادية قوية، وإمكانيات فكرية عالية. ومع ذلك، بدأ مزاج الناس في العيش باستقلالية وحرية وفي بيئة ديمقراطية، وهي إحدى القيم العلمانية، في النمو.

في نهاية القرن العشرين، نتيجة للعمليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في العالم وفي الاتحاد السوفيتي، انهار الاتحاد السوفيتي، ونتيجة لذلك، تمكنت أذربيجان من الحصول على الاستقلال واستعادة استقلالها في نفس الوقت مثل كل الجمهوريات المتحالفة الأخرى.

صحيح أن تلك السنوات، على سبيل المثال، أخذت أوائل التسعينيات – كان هناك الكثير من الناس بين شعبنا الذين حلموا بالاستقلال. لكن كان هناك الكثير ممن لم يتقبلوا ذلك وأرادوا العيش في نظام الاتحاد السوفيتي.

وهكذا، في عام 1918، تم إعلان الاستقلال وإنشاء الجمهورية الشعبية للعيش المستقل لأول مرة في أذربيجان في ظروف بالغة الصعوبة.

إن الأشخاص الذين أعلنوا استقلال أذربيجان، ومؤسسو الجمهورية الديمقراطية والشعب الموالي لها حتى النهاية هم الشعب الأذربيجاني الأكثر قوة وسلطة. لن ينسى الأذربيجاني قادة الجمهورية الشعبية محمد أمين رسول زاده وأليماردان بك توبتشوباشوف وفتالي خان خويسكي ونسيب بك يوسف بيلي ورفاقهم في السلاح والأشخاص الذين حاربوا من أجل الاستقلال وعملوا في الحكومة في تلك السنوات. أشخاص، لقد دخلوا تاريخ الشعب الأذربيجاني كشخصيات عظيمة وقيمة.

ومع ذلك، في عام 1991، نتيجة لانهيار الاتحاد السوفياتي، أعادت أذربيجان إعلان استقلالها. ومع ذلك، فإن أولئك الذين لم يرغبوا في هذا الاستقلال، مهما قاوموا، لم يتمكنوا من تحقيق أي شيء.

في 18 أكتوبر 1991، اعتمد مجلس السوفيات الأعلى لأذربيجان القانون الدستوري بشأن استقلال دولة أذربيجان. كان هذا التاريخ بداية استعادة استقلال أذربيجان الحديثة. وأجري الاستفتاء في 29 ديسمبر 1991.

أريد أن أقول إنه منذ بداية القرن، حلم شعبنا بالحصول على الحرية والاستقلال الوطني من خلال تطلعات شخصياتهم المتقدمة والرائعة. يمكننا اليوم أن نقول بكل فخر إنه في نهاية القرن، وعلى الرغم من كل الصعوبات والعقبات، حصلت أذربيجان على استقلال دولتها.

يصادف هذا العام الذكرى الـ 104 لإعلان استقلال أذربيجان. احتفلنا في أكتوبر بالذكرى الثلاثين لإعادة الاستقلال. لقد أثبتنا مرة أخرى أنه على الرغم من كل الصعوبات، فقد عاش الشعب الأذربيجاني بشكل مستقل خلال الثلاثين عامًا الماضية وسيواصل القيام بذلك.

كان مصير شعبنا شديد الصعوبة في مراحل عديدة من التاريخ. من وجهة النظر هذه، مرت أذربيجان بفترة صعبة للغاية عندما استعادت استقلالها. لأن الصراع الأرمني الأذربيجاني حول ناغورنو كاراباغ سابقا، والذي بدأ في عام 1988 بمطالبة أرمينيا بأرض من أذربيجان، خلق وضعا صعبا في بلدنا. كانت الحرب مستمرة. كانت سلطة الدولة الأذربيجانية في منطقة ناغورنو كاراباغ سابقا ضعيفة للغاية بالفعل. كما تم احتلال بعض المناطق حولها.

في مثل هذا الوقت من الطبيعي أن يحشد شعبنا قوته في اتجاهين. الأول التخلص من العدوان الأرمني والدفاع و الحفاظ على وحدة أراضي أذربيجان، والثاني تعزيز استقلالها. لكن، لسوء الحظ، في تلك السنوات صادفنا الأحداث التي ضربت أذربيجان بشدة. كان لا بد من توحيد الشعب لمنع العدوان الأرمني.

في ذلك الوقت لم يكن لأذربيجان جيش منظم. لكن الشعب الوطني عاش بالعزم على حماية أراضي أذربيجان. كانت هناك معارك ضاربة في تلك السنوات. قبل إعلان وقف إطلاق النار في مايو 1994، حارب أبناء أذربيجان الأبطال الشجعان وسفكوا الدماء واستشهدوا من أجل حماية أراضينا ووطننا. اليوم، عند الاحتفال باستقلال دولة أذربيجان، يجب أن نتذكر الأشخاص الذين قاتلوا وماتوا من أجل وحدة أراضي جمهوريتنا، واستقلال بلدنا. رحمهم الله!

تتكون السنوات الثلاثين الأخيرة من استقلال أذربيجان أيضًا من عدة مراحل. أستطيع أن أقول إنه على عكس الجمهوريات المتحالفة مع الاتحاد السوفيتي السابق ومعظم الجمهوريات التي نالت استقلالها في نفس الوقت الذي نلنا فيه استقلالنا، أعلنت أذربيجان استقلال دولتها في ظروف صعبة وبدأت تعيش كدولة مستقلة.

ذكرت أن هناك سببين لذلك. الأول كان عدوان أرمينيا على أذربيجان وفشلها في الرد واحتلال جزء من الأراضي الأذربيجانية، والثاني انتهاك الاستقرار الاجتماعي والسياسي داخل أذربيجان وصراع القوى المختلفة على السلطة. في تلك السنوات، كان الصراع على السلطة في أذربيجان سريعًا جدًا لدرجة أنه من عام 1988 إلى عام 1993، كان هناك 5-6 تغييرات في الحكومة في أذربيجان.

في عام 1993، اندلعت حرب أهلية في أذربيجان. كانت بلادنا في خطر التفكك. أصبحت حياة جمهوريتنا صعبة للغاية. بعد ذلك، مازلنا نمر بوقت عصيب. لم يكن منع الحرب الأهلية التي بدأت عام 1993 وخطر تفكك أذربيجان مهمة سهلة. لكن الزعيم العظيم الراحل حيدر علييف منع تلك الأحداث والتهديدات وبدأ تدريجياً في خلق الاستقرار الاجتماعي والسياسي داخل أذربيجان. وهكذا، بدأ في إنشاء مؤسسات الدولة لدولة مستقلة.

في أكتوبر 1994، وقعت محاولة انقلاب مسلح ضد الحكومة في أذربيجان. إن وحدة وإرادة الشعب حالت دون وقوع هذا الحدث الخطير وسمحت لأذربيجان بالعيش كدولة مستقلة.

بشكل عام، في تلك السنوات، لم تتعرض أذربيجان فقط لصراع القوى المختلفة في الداخل، و في نفس الوقت من قبل أولئك الذين لم يرغبوا في استقلال بلدنا خارج أذربيجان ووجهوا ضربات قاسية من جهات مختلفة، الذين رأوا أن جمهوريتنا كدولة مستقلة سيكون لها فرص عظيمة في المستقبل. لذلك، فإن القوى المدمرة في الداخل، وكذلك القوى التي تهدف إلى تدمير وتقسيم واستغلال أذربيجان من الخارج، خلقت في الأخير هذا الوضع المتوتر في أذربيجان.

نعم، لقد واجهت أذربيجان مثل هذا الوضع خلال أحداث أكتوبر 1994. بعد ذلك بوقت قصير، كانت العديد من الاستفزازات والهجمات الإرهابية، بالطبع، تهدف إلى تدمِير الحكومة والدولة الأذربيجانية وتعطيل الاستقرار الاجتماعي والسياسي الداخلي في أذربيجان. كما منع الزعيم الوطني حيدر علييف ذلك.

وبالتالي، إذا كنا قد احتفلنا بالفعل بالذكرى الثلاثين لإعادة استقلال دولة أذربيجان في نهاية عام 2021، فيجب تقسيمها إلى فترتين. الفترة الأولى هي الفترة من 1995 إلى 1996، بعد إعلان الاستقلال، للحفاظ على استقلال أذربيجان ومنع جميع المحاولات والاستفزازات ضد الاستقلال، داخليًا وخارجيًا. كانت المرحلة الثانية تتمثل في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي في أذربيجان، والتنفيذ السريع للمهام التي تواجه الدولة المستقلة، وتحقيق تحرير أراضينا من الاحتلال الأرمني من خلال تنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى.

وهكذا حافظنا على استقلالنا وعشناه بالتغلب على كل الصعوبات ومنع كل الضربات.

بعد استعادة هذا الاستقلال في عام 1991، كان الحفاظ عليه مهمة أصعب بكثير من الحصول عليه.

وكذلك في عام 1918. نتيجة للظروف التاريخية التي نشأت، تأسست أول جمهورية ديمقراطية في أذربيجان وأعلنت بلادنا استقلال دولتها. لقد كان حدثا تاريخيا عظيما. ومع ذلك، لم يحتفظ باستقلاله حتى النهاية. في ذلك الوقت، لم تسمح الحكومة السوفيتية المشكلة حديثًا بذلك. إذا أخذنا في نفس الوقت، فإن إعادة الاستقلال الذي نشأ عن الضرورة التاريخية في عام 1991 كان أيضًا أعظم حدث تاريخي لشعب أذربيجان. ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذا الاستقلال، والعيش فيه لمدة 30 عامًا، هو أكثر صعوبة مما هو عليه الآن.

لقد تغلبنا على كل هذه الصعوبات و العقبات، وأعطينا إجابات جديرة لكل أعداء أذربيجان، وقمنا بحماية استقلال دولة بلدنا، وأنقذنا أذربيجان من خطر التفكك، ونحن سنظل نعيش هذا الاستقلال دائما و ابدا.

بدأ بناء مؤسسات دولتنا المستقلة في 1994-1995. كما تعلمون، في عام 1995، تبنت أذربيجان أول دستور ديمقراطي وأجرت انتخابات ديمقراطية لمجلس الملة. لقد بدأنا عملية بناء لدولتنا المستقلة، بلدنا.

طريقة تأسيس دولتنا معروفة – إنشاء دولة ديمقراطية وقانونية وعلمانية في أذربيجان. لقد سلكنا هذا المسار منذ البداية، ونحن نتبعه باستمرار، وآمل أن نفعل ذلك.

تم إنجاز الكثير من العمل على مر السنين. كل العمل المنجز في أذربيجان يندرج في إطار مفهوم بناء دولة قانونية وديمقراطية وعلمانية. لهذا الغرض، تقوم أذربيجان الحديثة بالإصلاحات اللازمة في مختلف المجالات، وفي جميع مجالات حياتنا تقريبًا، وتم اعتماد القوانين اللازمة.

تجري الإصلاحات في أذربيجان في كل المجالات. بطبيعة الحال، كان علينا أولاً وقبل كل شيء إجراء تغييرات في الاقتصاد، أي أننا بدأنا في تنفيذ المشاريع الاقتصادية. لأن الاقتصاد هو أساس كل شيء. عندما حصلت أذربيجان على استقلالها، كانت دولة ذات إمكانات اقتصادية قوية للغاية. في ذلك الوقت، من بين 15 جمهوريات متحالفة مع الاتحاد السوفياتي، كانت أذربيجان وروسيا فقط مكتفين ذاتيًا. عندما استعاد بلدنا استقلاله وفي السنوات التي تلت ذلك، تم منع الركود في الاقتصاد الأذربيجاني. لم تكن هذه مهمة سهلة. لأن الكثير من الأشياء قد دمرت. في عام 1995 فقط حالت أذربيجان دون حدوث ركود اقتصادي. منذ عام 1996، تم ضمان التنمية الاقتصادية في أذربيجان.

اليوم، يمكننا القول بفخر كبير أن اقتصاد أذربيجان يتطور عامًا بعد عام في جميع المجالات، والمفتاح الذي تم إنشاؤه في هذه السنوات هو أساس كبير للتنمية المستقبلية.

وبطبيعة الحال، من أجل تنفيذها، كان من الضروري القيام بعمل تنظيمي واسع النطاق وإصلاحات اقتصادية. فعلت أذربيجان ذلك. إصلاح الأراضي، وتحويل الأراضي إلى ملكية خاصة، وتنفيذ برنامج الخصخصة وخلق فرص لزيادة الأعمال، وأخيراً خلق أقصى الفرص لأصحاب المشاريع والفلاحين لاستخدام الأرض – كل هذا ضمن التنمية التدريجية للاقتصاد .

تمتلك أذربيجان إمكانات صناعية كبيرة. جزء كبير من الاقتصاد هو الزراعة. كان هذا هو الحال في الماضي، وهذا هو الحال اليوم، ومن المرجح أن يكون هو الحال في المستقبل، وستستمر هذه النسبة. لأن ما يقرب من 50 في المائة من سكان أذربيجان، وربما أقل بقليل من ذلك، يعيشون في المناطق الريفية ويعملون في الزراعة.

أعتقد أن أحد أسس نجاحنا الاقتصادي هو إستراتيجية النفط الحكومية لأذربيجان. كما هو معروف، ابتداء من عام 1994، بدأنا في تطوير وتنفيذ إستراتيجية النفط الحكومية لأذربيجان. اليوم، أنا فخور بأن أقول إن الزعيم الوطني حيدر علييف وضع الأساس لاستخدام الموارد الطبيعية الكبيرة في قطاع بحر قزوين في أذربيجان – النفط والغاز للعالم. رحمه الله. وقع حيدر علييف العقد الأول عام 1994. تم توقيع الاتفاقيات في السنوات التالية. تعمل 32 شركة نفط كبرى في العالم مع أذربيجان على هذه الاتفاقيات.، صندوق النفط تحت سيطرة رئيس الجمهورية، ومهما تم إنفاقه على هذا الصندوق، فكلها شفافية والمعلومات تصل إلى الأمة كلها. ومع ذلك، فإن هدف أذربيجان هو تطوير هذا القطاع غير النفطي في أذربيجان من خلال جني الأرباح من القطاعات الأخرى واستخدام صندوق النفط هذا – الذي ينمو كل عام.

لقد قمنا بإصلاحات في بناء الدولة وفي العديد من المجالات الأخرى. من ناحية، أوجدوا فرصًا لمواطنينا للعيش بحرية واستقلالية، ومن ناحية أخرى، قاموا بإزالة العديد من العقبات البيروقراطية.

من المعروف، أن الديمقراطية في أذربيجان تتطور بشكل مستمر، حصل الشعب على كل الحريات. حرية الضمير، حرية التعبير، حرية الدين – جميع الحريات مضمونة. كل مواطن حر.

تم ضمان التعددية السياسية في أذربيجان. حرية الصحافة في بلادنا ربما أكثر من أي شيء آخر. الآن، إذا قالوا ما هو الشيء الأكثر شيوعًا في أذربيجان، يمكنني الإجابة على أن مصادر المعلومات هي الصحف ومستخدمي الشبكات الاجتماعية.

إن انتهاكات حقوق الإنسان، بطبيعة الحال، لا تطاق في المجتمع المدني والبلدان المتحضرة. إذا تم انتهاك حقوق شخص ما في أذربيجان، فمن الطبيعي منع ذلك وعدم السماح بمثل هذه الحالات. لكن أرمينيا انتهكت حقوق مليون شخص بعدوانها العسكري واحتلت الأراضي الأذربيجانية، وعاشوا في خيام منذ ما يقرب من 30 عامًا.

يؤسفني أن أقول إن هناك معايير مزدوجة في العالم، بالتغلب على كل هذه المعايير المزدوجة، أثبتنا أن عملنا عادل. في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يومًا عام 2020، حررت أذربيجان أراضيها من الاحتلال الأرمني. يتمثل أحد الاتجاهات الرئيسية في بناء دولة أذربيجان في إنشاء جيشنا القوي و لا تنظر أذربيجان إلى أرض دولة أخرى.

لقد أقمنا علاقات ودية متبادلة المنفعة وتعاون مع جميع دول العالم. لدينا إنجازات كبيرة في هذا المجال. لقد احتلت أذربيجان بالفعل مكانها في العالم، في المنظمات الدولية، ولديها فرصة للتحدث بجرأة وتقديم المطالب في كل مكان بكل ثقة. لكن في نفس الوقت تمكنت أذربيجان من تكوين جيش قوي لحماية أراضيها ومصالحها بسبب العدوان الأرمني.

لقد تم القيام بالكثير في أذربيجان لبناء جيش، ولبلدنا جيش منظم وقوي. لدينا جنود وضباط وجيش وطني قادر على الدفاع عن أراضي ومصالح أذربيجان.

في عام 1988-1994، احتلت القوات المسلحة الأرمنية 20٪ من الأراضي الأذربيجانية. يعيش أكثر من مليون مواطن لدينا كلاجئين في وطنهم .

في المعارك الشرسة التي دارت في التسعينيات خسرت أذربيجان حوالي 30000 شهيد، لكن كل هذا أدى إلى تحرير الأراضي الأذربيجانية من الاحتلال. كما فضلنا الحل السلمي للقضية من 1994 إلى 2020 “28 سنة مفاوضات سلمية”.

قبل عامين في سنة 2020، شن الجيش الأذربيجاني هجومًا مضادًا واسع النطاق ردًا على الجرائم الدموية للأرمن وحقق نصرًا كاملاً في حرب كاراباغ الثانية التي استمرت 44 يومًا (27 سبتمبر – 10 نوفمبر 2020).

حرب كاراباغ الثانية هي تاريخنا المجيد. سيبقى هذا الانتصار في التاريخ إلى الأبد. استعادت القوات المسلحة الأذربيجانية سلامتها الإقليمية من خلال تدمير جيش العدو في 44 يومًا. لم يتصالح الشعب الأذربيجاني أبدا مع الاحتلال الأرمني وقمنا بإعادة أراضينا. لم تتصالح أذربيجان مع الهزيمة في حرب كاراباغ الأولى (1988-1994)، واكتسبت قوتها وحشدت كل قواتها وعززت جيشها وأنعشت اقتصاد البلاد ورفعت هيبة بلدنا وأتمت مهمتها التاريخية بكل شرف.

طردنا العدو من أراضينا وأعدنا العدل والقانون الدولي. لقد أعدنا كرامتنا الوطنية. يعيش شعب أذربيجان اليوم شعبا منتصرا، تعيش الدولة الأذربيجانية اليوم كدولة منتصرة. من الآن فصاعدا، سنعيش بتوقيعنا التاريخي كأمة ودولة منتصرة.

عندما هُزمت أرمينيا في ساحة المعركة، ارتكبت أبشع الأعمال واستفزازات عسكرية ضد المدنيين. وسقط أكثر من مائة مدني ضحية الفاشية الأرمنية.

استخدمت أرمينيا أسلحة محظورة وقنابل فسفور أبيض وصواريخ باليستية. لكن لم يوقفنا شيء، و أظهر شعب أذربيجان العزم والإرادة والشجاعة لمقاومة كل هذه الاستفزازات. لقد انتصرنا في حرب العدالة هذه، حرب الكرامة، حرب الكبرياء الوطنية.

خلال 30 عامًا، قام العدو ببناء 5-6 خطوط من التحصينات الدفاعية، وخلال حرب 44 يومًا، لم يهرب شخص واحد من القوات المسلحة الأذربيجانية. ومع ذلك، كان هناك أكثر من 10000 هارب في الجيش الأرميني.

نحن فخورون بشهدائنا وقدامى المحاربين، وكذلك بجنودنا وضباطنا الذين أظهروا البطولة في الحرب الوطنية العظمى. لن تُنسى بطولتهم وتضحيتهم بأنفسهم. لقد أظهرنا للعالم كله أن الشعب الأذربيجاني هو أمة عظيمة، ولم يكن الشعب الأذربيجاني يعتزم التصالح مع هذا الظلم.

كانت الحرب الوطنية التي استمرت 44 يومًا احتفالًا بالإرادة والروح والكرامة الوطنية، لقد ربحنا الحرب في ساحة المعركة، تم تحرير أكثر من 300 بلدة وقرية. حققنا هذا الانتصار بسفك الدماء والشهداء، وأجبرنا العدو على الركوع أمامنا والتوقيع على الاستسلام.

هذا العدو، الذي ظل يتحدانا منذ 30 عاما، حاول أن يدوس على شرف وكرامة الشعب الأذربيجاني طيلة تلك الفترة.

وهكذا استعادت جمهورية أذربيجان وحدة أراضيها. لقد انهينا الحرب بالوسائل العسكرية – السياسية، وصراع ” ناغورنو كاراباغ” سابقا هو التاريخ. لم تعد هناك منطقة إدارية تسمى “ناغورنو كاراباغ” في أذربيجان، و اليوم تسمى رسميا منطقة كاراباغ .

لمدة 44 يومًا، كانت الدولة التركية الشقيقة أكبر داعم لنا. لقد منحتنا جميع البلدان الأخرى الدعم السياسي، ونحن ممتنون لها.

اليوم، يرى كل من يأتي إلى الأراضي المحررة بأم عينه مظاهر الوحشية الأرمنية. لقد دمرت جميع مدننا، ودُمرت جميع آثارنا التاريخية ومساجدنا بالكامل و أهانها الأرمن. من بين 67 مسجدًا، تم تدمير 65 مسجدًا بالكامل، وفي المساجد المتبقية نصف المدمرة، احتفظ العدو المكروه بالحيوانات كالأبقار والخنازير لإهانتنا وإهانة المسلمين في جميع أنحاء العالم.

لقد وصل إرهاب أذربيجان وكراهية الإسلام، المنتشران في أرمينيا، إلى مستوى المرض العقلي. نشأت كراهية الأذربيجانيين هناك كإيديولوجية رسمية. وإلا لما ارتكبت مثل هذه الفظائع.

اليوم، أذربيجان هي الطرف الذي يشكل جدول الأعمال في المنطقة، بما في ذلك العلاقات الأذربيجانية الأرمينية.

أيها القراء الأعزاء، فإننا نختتم اليوم القرن العشرين لا بد من تحليل مسار الشعب الأذربيجاني في هذا القرن بعمق من قبل جميع الباحثين والعلماء.

بمناسبة الذكرى الـ104 لاستقلال جمهورية أذربيجان، يشرفني أهنئ من صميم القلب جميع الشعب الأذربيجاني وأصدقاء جمهورية أذربيجان في هذا العيد الوطني يوم الاستقلال 28ماي .

أهنئ مرة أخرى من صميم القلب الجندي الأذربيجاني، الذي يحرس أذربيجان، على حدودها وعلى خط المواجهة، والضباط القيمين في جيشنا الوطني.

أهنئ كل عائلات الشهداء ومعطوبي الحرب وكل الشعب الأذربيجاني.

تحيا أذربيجان المستقلة!