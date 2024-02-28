الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الجزائر يوم السبت

يتوجه الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي يوم السبت إلى الجزائر، على رأس وفد رفيع المستوى. للمشاركة في الاجتماع السابع لقادة منتدى الدول المصدّرة للغاز.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، عن مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية أن رئيسي “سيشارك على رأس وفد رفيع المستوى في الاجتماع الذي تحتضنه الجزائر”.

وأضاف المسؤول ذاته أن الرئيس الإيراني سيبيّن في كلمته بالمناسبة “مواقف إيران بشأن استراتيجيات وسياسات المنتدى، لحماية المصالح الجماعية للأعضاء”.

كما يتناول رئيسي “تعزيز التعاون ومشاركة الأعضاء في تطوير الغاز الطبيعي. ودور هذا الوقود النظيف في ضمان الأمن الطاقوي. وضرورة تطوير الاستثمار في صناعة الغاز”.

ولفت مساعد وزير النفط الإيراني أن اجتماع الجزائر “سيتيح الفرصة للمشاركة في مناقشات بناءة حول التطورات الأخيرة، والآفاق المستقبلية في مجال الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي”.

وتُعقد القمة السابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، بتاريخ 2 مارس 2024. على أن تبدأ الفعاليات المصاحبة لها في 29 فيفري. على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

ويضم المنتدى 12 دولة عضوا، و7 دول بصفة “مراقب”. ويمثل المنتدى 69 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و51 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال.