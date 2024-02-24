الرئيس تبون: الجزائر تنتقل بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع

أكّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، أن الجزائر ستواصل جهودها لزيادة قدراتها الإنتاجية من المحروقات. من خلال خطة استثمارية وصفها بالطموحة.

جاء هذا في كلمته بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات. التي قرأها في ولاية تيميمون بالنيابة عنه، الوزير الأول نذير العرباوي.

وقال الرئيس تبون إن الخطة الاستثمارية التي تتبعها الجزائر “ستسمح بزيادة إنتاجها الأولي للمحروقات بنسبة 2 بالمئة سنويا”.

“وسيستمر ذلك طيلة الفترة الممتدة بين 2023 و2027. لتصل إلى حوالي 209 مليون طن مكافئ بحلول عام 2027″، يوضح الرئيس.

كما تحدث الرئيس الجزائري عن “برنامجا ضخم لتثمين وتطوير القدرات المنجمية للبلاد. من خلال المشاريع الثلاثة المهيكلة لهذا القطاع، المتمثلة في:

استغلال منجم غارا جبيلات للحديد،

والمشروع المدمج للفوسفات ببلاد الهدبة،

ومشروع الزنك والرصاص بواد أميزور”.

قبل الإشارة إلى القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي ستستضيفها الجزائر “من أجل تعميق الحوار حول مكانة الغاز، في مسار الانتقال الطاقوي”.

“ذلك أنه يعتبر بمثابة الوقود المفضل، لتلبية الطلب الطاقوي المتزايد. مع التقليل في نفس الوقت من التلوث الجوي، والحدّ من انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري”، يردف رئيس الجمهورية.

وتُعقد القمة بتاريخ 2 مارس 2024، على أن تبدأ الفعاليات المصاحبة لها في 29 فيفري. على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 دولة عضوا، و7 دول بصفة “مراقب”. ويمثل المنتدى 69 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و51 بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال.

الكلمة الكاملة للرئيس تبون: