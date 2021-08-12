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الرئيس تبون: من يريد المساس بالوحدة الوطنية سيدفع الثمن غالٍ  
الجزائر

الرئيس تبون: من يريد المساس بالوحدة الوطنية سيدفع الثمن غالٍ  

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: من يريد المساس بالوحدة الوطنية سيدفع الثمن غالٍ  

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في خطابه الذي توجه به للأمة، الخميس، أن كل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية والتفريق بين أبناء الوطن الواحد سيدفع الثامن.

وقال رئيس الجمهورية في خطابه للأمة” لحد الآن هناك 22 مشبوه في إضرام الحرائق في الغابات تم توقيفهم بمساعدة مواطنين، بينهم 11 في تيزي وزو وحدها و2 في جيجل.”

وبخصوص الشاب الذي تم اغتياله بطريقة وحشية قال رئيس الجمهورية “تحريات العدالة هي من ستظهر حقيقة تورط الشاب الذي تم اغتياله في الأربعاء نايث ايراثن”.

وتابع رئيس الجمهورية ” حذاري من الجراثيم التي تحاول التفريق بين الشعب الجزائر، سنتصدى لكل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية.”

وأكد “أغلب الحرائق سببها أياد إجرامية، طلبت من مؤسساتنا بتزويدنا بصورة من الساتل الجزائري هناك صور مهولة، وجندنا كل وسائلنا المادية والبشرية على مستوى أغلب الولايات وركزنا على ولاية تيزي وزو المتضرر الأكبر.”

وأوضح رئيس الجمهورية “قمنا بالاتصال بكل الدول الأوروبية الصديقة من اجل اقتناء وسائل إطفاء النار ومع ذلك ولا دولة استجابة لنا، اليوم وصلتنا  طائرتين فرنسيتين وغدا طائرتين اسبانيتين وبعدها طائرة سويسرية.”

وبخصوص الهبة التضامنية للشعب الجزائري لإغاثة ولاية تيزي وزو قال رئيس الجمهورية “الهبة التضامنية للمواطنين يجب الحفاظ عليها، كما نحافظ على الوحدة الوطنية، ونتصدى لكل من يحاول التفريق بين منطقة ومنطقة.”

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