الرئيس تبون يأمر الحكومة بالتجاوب مع مختلف الانشغالات اليومية للمواطن

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء، الحكومة بالتجاوب مع مختلف الانشغالات اليومية للمواطن وإيلاها الأهمية القصوى.

وأمر رئيس الجمهورية حسب بيان الرئاسة “بتصحيح بعض الاختلالات من خلال قانون المالية التصحيحي بما يتماشى مع القرارات المتخذة لتحسين القدرة الشرائية وتقوية الجبهة الداخلية”.

وأفاد البيان نفسه أن الرئيس تبون أمر “بمباشرة إجراءات ردعية وصارمة لتطهير قطاع الفلاحة وعدم سماع مصطلح الندرة والمضاربة كحجة لضرب استقرار السوق”.

وأسدى رئيس الجمهورية “تعليمات صارمة لوزيري الداخلية والتربية من أجل إنجاح الدخول المدرسي وإعفاء البلديات الفقيرة من أعباء المدارس الابتدائية على أن تتحملها كاملة”.