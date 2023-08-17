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الجزائر

الرئيس تبون يبعث رسالة خطية إلى رئيس الإمارات (فيديو)

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يبعث رسالة خطية إلى رئيس الإمارات (فيديو)
ح.م
جانب من اللقاء

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة خطية إلى رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات، فقد تسلم الرسالة نائب رئيس الدولة منصور بن زايد آل نهيان. لدى استقباله  سفير الجزائر عمر فريتح

“وبحث المسؤول الإماراتي مع السفير الجزائري، علاقات التعاون المشترك القائمة بين دولة الإمارات والجزائر. وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين”.

“كما تم (في هذا اللقاء) استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”، يضيف المصدر ذاته.

وكان الرئيس الجزائري قد بعث في وقت سابق من اليوم، رسالة خطية إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، سلّمها سفير الجزائر بالقاهرة حميد شبيرة لوزير خارجية مصر سامح شكري.

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