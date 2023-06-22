وزير خارجية الإمارات يهنئ الجزائر على انتخابها عضوا بمجلس الأمن

عطاف لنظيره العُماني: القضية الفلسطينية من أولويات عهدة الجزائر في مجلس الأمن

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

ونقل الوزير الإماراتي، حسب بيان للخارجية الجزائرية، “أطيب التحيات للرئيس عبد المجيد تبون”. مهنئا الجزائر على انتخابها عضواً غير دائم بمجلس الأمن.

كما أعرب الوزير عن “استعداد بلاده لتقاسم تجربتها، خاصة وأن الجزائر ستخلُف دولة الإمارات في مجلس الأمن ابتداءً من الفاتح جانفي المقبل”.

من جانبه، أعرب الوزير الجزائري عن “تقديره نظير الدعم الذي لقيه ترشح الجزائر من دولة الإمارات الشقيقة”.

وثمّن عطاف “استعداد الأشقاء الإمارتيين لتقاسم خبرتهم الثرية المكتسبة في المجلس في غضون السنتين الماضيتين”.

“كما أكد الوزير عطاف أن الجزائر ستعمل لتكون خير خلف لخير سلف بمجلس الأمن. عبر المرافعة والدفاع عن قضايا وأولويات الأمة العربية”، يضيف البيان.

عطاف لنظيره العُماني: القضية الفلسطينية من أولويات عهدة الجزائر في مجلس الأمن

كما تلقى الوزير عطاف اتصالاً هاتفياً من نظيره في سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، وفق ما ذكره بيان آخر للوزارة.

وأعرب الوزير العُماني عن “تهانيه الحارة على إثر انتخاب الجزائر عضواً غير دائم بمجلس الأمن. متمنيا لبلادنا تمام التوفيق في الاضطلاع بعهدتها المقبلة في هذه الهيئة الأممية المركزية”.

الوزير عطاف عبّر من جهته، عن “عميق شكره نظير الدعم الذي لقيه ترشح الجزائر من سلطنة عمان الشقيقة”.

كما أكد الوزير “أولويات عهدة الجزائر بالمجلس. لاسيما من ناحية الدفاع عن قضايا وأولويات الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.

وانتخبت الجزائر يوم 6 جوان الجاري، في اقتراع سرّي للجمعية العامة للأمم المتحدة، عضوا غير دائم بمجلس الأمن لعامي 2024 و2025. بعد حصولها على 184 صوتا من أصل 192.

وستكون الجزائر بداية من جانفي 2024، واحدة من 5 دولة تنضمّ إلى مجلس الأمن الدولي، كأعضاء غير دائمين. إلى جانب كوريا الجنوبية، سلوفينيا، سيراليون،وغويانا.

وستلتحق هذه الدول بـكل من الإكوادور، اليابان، مالطا، موزمبيق، وسويسرا. إلى جانب الأعضاء الدائمين: الصين، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، روسيا، وفرنسا.

ومع بداية عهدة الجزائر والدول الـ4 المذكورة، كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، ستنتهي عهدة الإمارات، غانا، الغابون، البرازيل، وألبانيا.