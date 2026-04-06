الرئيس تبون يترأس اجتماع عمل للوقوف على تحضيرات زيارة البابا للجزائر (فيديو)
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين 6 أفريل، اجتماع عمل خُصّص للوقوف على آخر اللمسات تحسبا لزيارة قداسة البابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر.
وسيقوم البابا ليون الرابع عشر بزيارة تاريخية إلى الجزائر من 13 إلى 15 أفريل 2026، لتكون أول زيارة بابوية إلى البلاد حاملة رسالة السلام والأخوة بين الأديان وتعكس مكانة الجزائر كملتقى للحوار الديني والثقافي.
ووفقا لما أعلنه رئيس أساقفة الجزائر، الكاردينال جان بول فيسكو، في وقت سابق، من المبرمج أن يصل البابا إلى الجزائر العاصمة يوم 13 أفريل ليُجري في مستهل زيارته لقاء مع الرئيس تبون.
ليترأس بعدها قداسا بكنيسة السيدة الإفريقية ويلتقي بالجالية المسيحية، كما سيزور الرهبان الكاثوليكيين الذين قتلوا خلال العشرية السوداء.
وفي اليوم الثاني من الزيارة، سيتوجه البابا إلى ولاية عنابة لزيارة كنيسة القديس أوغسطين، التي تعد من أبرز المعالم الدينية المرتبطة بالقديس أوغسطين، أحد أهم الشخصيات في تاريخ الفكر الديني والمولود في شمال إفريقيا.