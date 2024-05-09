 الرئيس تبون يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة خطية من السلطان العُماني هيثم بن طارق، حملها له وزير خارجية السلطنة بدر بن حمد البوسعيدي .

واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

ويقوم الوزير العماني بزيارة إلى الجزائر بصفته مبعوثا خاصا حاملا رسالة إلى رئيس الجمهورية, من قبل أخيه السلطان هيثم بن طارق.

حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام.