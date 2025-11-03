الرئيس تبون يتلقى رسالتي تهنئة من نظيريه الفرنسي والكوبي

بمناسبة الذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة التحريرية

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة إحياء الجزائر ذكرى ثورة التحرير المجيدة.

وجاء في تهنئة ماكرون، حسب ما ذكره بيان للرئاسة مساء الإثنين:”بمناسبة إحياء ذكرى أول نوفمبر، أودّ أن أقدم لكم ولكل الشعب الجزائري، تهانيّ الحارة وأطيب التمنيات”.

كما هنأ رئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل بيرموديز الرئيس تبون، بمناسبة الذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة التحريرية.

وقال الرئيس الكوبي في تهنئته:”أنقل لكم سيادة الرئيس، وللحكومة والشعب الجزائري تهانينا الحارة. ونؤكد لكم إرادتنا لتقوية علاقات الصداقة التاريخية والتعاون والتضامن القائمة بين كوبا والأمة الجزائرية الشقيقة”.