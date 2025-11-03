-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
بمناسبة الذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة التحريرية

الرئيس تبون يتلقى رسالتي تهنئة من نظيريه الفرنسي والكوبي

الشروق أونلاين
  • 175
  • 0
الرئيس تبون يتلقى رسالتي تهنئة من نظيريه الفرنسي والكوبي
ح.م
الرئيس تبون ونظيره الفرنسي

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة إحياء الجزائر ذكرى ثورة التحرير المجيدة.

وجاء في تهنئة ماكرون، حسب ما ذكره بيان للرئاسة مساء الإثنين:”بمناسبة إحياء ذكرى أول نوفمبر، أودّ أن أقدم لكم ولكل الشعب الجزائري، تهانيّ الحارة وأطيب التمنيات”.

كما هنأ رئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل بيرموديز الرئيس تبون، بمناسبة الذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة التحريرية.

وقال الرئيس الكوبي في تهنئته:”أنقل لكم سيادة الرئيس، وللحكومة والشعب الجزائري تهانينا الحارة. ونؤكد لكم إرادتنا لتقوية علاقات الصداقة التاريخية والتعاون والتضامن القائمة بين كوبا والأمة الجزائرية الشقيقة”.

مقالات ذات صلة
قناة “أي بي سي 7” الأمريكية تُطلق أولى حلقاتها السياحية عن الجزائر

قناة “أي بي سي 7” الأمريكية تُطلق أولى حلقاتها السياحية عن الجزائر

رئيس الجمهورية يشرف على حفل إحياء الذكرى الـ 71 لاندلاع ثورة نوفمبر

رئيس الجمهورية يشرف على حفل إحياء الذكرى الـ 71 لاندلاع ثورة نوفمبر

نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة تصل لـ 40 ملم عبر هذه الولايات

نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة تصل لـ 40 ملم عبر هذه الولايات

الرئيس تبون يسدي 3 أوسمة عسكرية جديدة

الرئيس تبون يسدي 3 أوسمة عسكرية جديدة

الرئيس تبون يعزي في وفاة الطيب زيتوني

الرئيس تبون يعزي في وفاة الطيب زيتوني

استقرار في الأسعار.. وخدمات مميزة للحجاج الجزائريين

استقرار في الأسعار.. وخدمات مميزة للحجاج الجزائريين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد