الرئيس تبون يدعو إلى الحفاظ على مكتسبات المنتخب الوطني وضمان استمراريته

سلوك مشجعينا في أمريكا يعكس أصالة شعبنا

أبرز رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها المنتخب الوطني لكرة القدم، مشددا على ضرورة الحفاظ على استقراره وتجنب أي انقطاع في مسيرته الإيجابية بعد مشاركته الأخيرة في نهائيات كأس العالم 2026.

وأكد الرئيس، خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية الذي بث عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية، أن الجزائر تمتلك خزانا حقيقيا من اللاعبين والمواهب الكروية القادرة على تحقيق إنجازات كبيرة وتاريخية إذا ما تم التكفل بها بالشكل المناسب والاحترافي.

كما وصف رئيس الجمهورية التشكيلة الوطنية بالفريق الرائع جدا، مبرزا أهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت وضمان استمرارية النتائج الإيجابية دون حدوث أي تراجع، خاصة وأن الجزائر تمكنت من التأهل للمرة الثانية في تاريخها إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وفي سياق متصل، تطرق رئيس الجمهورية إلى الأجواء الحماسية والاستثنائية التي صنعها المشجعون الجزائريون خلال المنافسة، فأشاد بشدة بسلوكهم الحضاري والانضباط الكبير الذي أظهروه في مدينة كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنهم قدموا صورة مشرفة ومشرقة للجزائر تعكس قيم الشعب الجزائري وأصالته.

وأوضح الرئيس تبون أن هذا السلوك المتميز والطباع النبيلة للمشجعين كانت السبب المباشر الذي دفع السلطات الجزائرية إلى توجيه دعوة رسمية لكل من عمدة مدينة كانساس سيتي وحاكم ولاية كانساس للقيام بزيارة صداقة واستكشاف إلى الجزائر. وأضاف في السياق ذاته أنه تم توجيه دعوة رسمية لنحو 100 سائح أمريكي لاكتشاف مختلف المقومات السياحية والثقافية والتاريخية التي تزخر بها البلاد، مؤكدا أن هذه المبادرة تندرج في إطار الجهود الشاملة والرامية إلى الترويج لصورة الجزائر وتعزيز العلاقات الشعبية والثقافية بين البلدين.

وخاض المنتخب الوطني الجزائري مسيرة مميزة في نهائيات كأس العالم 2026، مستعيداً تواجده في المحفل العالمي، محققاً التأهل إلى الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2014. وانطلقت رحلة “الخضر” في دور المجموعات بمواجهة صعبة أمام بطل العالم، المنتخب الأرجنتيني، على ملعب “أروهيد” بمدينة كانساس سيتي وانتهت بالخسارة. لكن التدارك جاء سريعاً وبقوة في الجولة الثانية، حيث حقق المنتخب فوزاً ثميناً ومستحقاً على نظيره الأردني بنتيجة (2-1) على ملعب ليفايز بكاليفورنيا. وفي الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعة، قدم “الخضر” مباراة هجومية مثيرة وممتعة أمام منتخب النمسا حُسمت بالتعادل الإيجابي (3-3)، ليحجز الخضر بطاقة العبور رسمياً إلى الدور القادم.توقفت مسيرة المنتخب الوطني في دور الـ32 بعد مواجهة قوية أمام منتخب سويسرا على ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية انتهت بنتيجة (0-2). ورغم المغادرة، أثبت الفريق أنه يمتلك نواة كروية واعدة وخزاناً من المواهب القادرة على البناء عليها مستقبلاً. كما صنعت الجماهير الجزائرية الحدث بشغفها وسلوكها الحضاري في مختلف المدن والملاعب التي احتضنت مباريات المنتخب، مما ترك أثراً إيجابياً وانطباعاً رائعاً لدى المنظمين والمشجعين من مختلف أنحاء العالم.