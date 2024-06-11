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لإجبارها على الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة

الرئيس تبون يدعو لفرض حظر على مبيعات الأسلحة لسلطات الاحتلال

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يدعو لفرض حظر على مبيعات الأسلحة لسلطات الاحتلال
أرشيف
رئيس الجمهورية

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات فعلية ضد سلطة الاحتلال الصهيوني، لإجباره على وقف عدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة، وتحميله التبعات القانونية والجزائية لجرائمه في القطاع.

جاء هذا في كلمة قرأها بالنيابة عنه، وزير الصحة عبد الحق سايحي، خلال مؤتمر رفيع المستوى حول الوضعية الإنسانية بغزة بالعاصمة الأردنية عمان.

حيث أعرب الرئيس تبون عن أمله في أن “تساهم مخرجات هذا الحدث الهام، بحلول عملية. تخفف من معاناة إخواننا الفلسطينيين في غزة، وتعالج وضعيتهم الإنسانية المقلقة”.

وذكّر الرئيس الجزائري بأن هذا استمرار هذا الوضع سببه “مواصلة سلطة الاحتلال الاستيطانية لعملياتها العسكرية المخالفة للقانون الدولي. وللقيم والضوابط الإنسانية والأخلاقية”.

قبل أن يدعو المجتمع الدولي إلى “إجبار الكيان الصهيوني على الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، عن طريق اعتماد إجراءات صارمة. كفرض حظر على مبيعات الأسلحة، وإعادة تقييم شامل للعلاقات معه”.

“ومن منطلق دعمها الدائم واللامشروط للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة، ليس بالغريب أن تكون الجزائر حاضرة في حدث يرمي بالأساس إلى حشد الدعم الدولي للوقوف إلى جانب هذا الشعب الجريح”، يتابع رئيس الجمهورية.

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