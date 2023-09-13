الرئيس تبون يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر إليزابيث مور أوبين.

وجاء هذا اللقاء بطلب من السفيرة الأمريكية في الجزائر، حسبما أفاد به بيان رئاسة الجمهورية. حيث حضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية النذير العرباوي.

وفي تصريح لها عقب استقبالها من طرف رئيس الجمهورية أكدت أن “الولايات المتحدة الأمريكية جد ممتنة للجهود الجبارة التي تبذلها الجزائر للوقوف إلى جانب دول الجوار خاصة خلال الكوارث التي خلفت آلاف الضحايا”.

وأضافت مور أوبين: “أتمنى للرئيس تبون رحلة مثمرة ومريحة إلى نيويورك في إطار مشاركته في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وتابعت السفيرة الأمريكية بالجزائر: “الولايات المتحدة الامريكية مستعدة للعمل مع الجزائر خلال عضويتها في مجلس الأمن الأممي ومجلس حقوق الإنسان”.

وواصلت أوبين: “تطرقت مع الرئيس تبون إلى العلاقات التي تجمع بين البلدين في المجال الاقتصادي، حيث أكدت له أن إطلاق رحلة مباشرة من العاصمة إلى نيويورك من شأنه أن يقوي علاقاتنا الاقتصادية والسياحية والثقافية”.