الرئيس تبون يستقبل وزيرين ماليين

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الإثنين، وزيرا الخارجية والمصالحة والسلم والتلاحم الماليين.

وحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية فقد استقبل الرئيس تبون كلا من عبد اللاي ديوب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي والعقيد الركن اسماعيل واق وزير المصالحة والسلم والتلاحم لجمهورية مالي.

ومساء الأحد، أجرى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، محادثات ثنائية مع نظيره المالي، ديوب، وكذا مع الوزير المالي المكلف بالمصالحة الوطنية واتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، عقيد الركن اسماعيل واغي.

وحسب بيان للخارجية، ارتكزت المحادثات بين الطرفين حول علاقات التعاون الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب آفاق تنشيط وتعزيز وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بتعاون جميع الأطراف المالية الموقعة في إطار آليات متابعة تنفيذ الاتفاق التي تشرف عليها الجزائر.

تجدر الإشارة، أن الوزيرين الماليين قد حلا مساء الأحد بالجزائر في زيارة عمل كمبعوثين خاصين لرئيس دولة مالي، العقيد عاصيمي غويتا، وذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الشؤون الخارجية إلى باماكو بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي تندرج في سياق المشاورات التقليدية بين البلدين الشقيقين.