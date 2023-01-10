لعمامرة يجري زيارة عمل “ثرية” إلى مالي

بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، بزيارة عمل إلى جمهورية مالي.

وحسب بيان للوزارة، فقد أجرى لعمامرة في زيارته إلى مالي، عدّة لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف. تناول فيها العلاقات الجزائرية المالية، وجهود إحلال السلم والمصالحة في مالي.

واستقبل الوزير لعمامرة من قبل رئيس الدولة العقيد عاصيمي غويتا، حيث أبلغه مضمون رسالة شفوية من الرئيس تبون، في إطار السعي المتواصل لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين.

كما أجرى لعمامرة محادثات ثنائية مع نظيره المالي عبدولاي ديوب، ووزير المصالحة الوطنية المكلف باتفاق السلم والمصالحة العقيد اسماعيل واغي.

و بمقر سفارة الجزائر بباماكو، التقى الوزير الجزائري ممثلين عن الحركات المالية الموقعة على اتفاق الجزائر.

وفي ختام زيارته إلى باماكو، ترأس الوزير لعمامرة بمقر السفارة الجزائرية اجتماعا تنسيقيا لمجموعة الوساطة الدولية حول مالي.

وخصص الاجتماع “لاستعراض السبل الكفيلة بمرافقة الأطراف المالية نحو تجاوز التحديات الراهنة. والعمل على تحقيق نتائج ملموسة، ظل المرحلة الانتقالية التي يمر بها هذا البلد”.