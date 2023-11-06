الرئيس تبون يشرف على افتتاح السنة القضائية الجديدة

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الإثنين، بمقر المحكمة العليا على مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة.

ووصل رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، الإثنين إلى مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، للإشراف على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022-2023.

وقد جرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، نذير العرباوي، وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي، وكذا مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء من الحكومة.

وقد استهلت المراسم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والاستماع الى النشيد الوطني.