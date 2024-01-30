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الجزائر
بين فريق قيادة القوات البرّية وفريق الناحية العسكرية الأولى

الرئيس تبون يشرف على نهائي كأس الجزائر العسكرية لكرة القدم

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يشرف على نهائي كأس الجزائر العسكرية لكرة القدم
ح.م
الرئيس تبون والفريق أول شنقريحة

يشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون يوم الإثنين، على نهائي كأس الجزائر العسكرية لكرة القدم.

وينشط مباراة نهائي كأس الجزائر العسكرية هذه السنة، كلّ من فريق قيادة القوات البرّية وفريق الناحية العسكرية الأولى.

وقد وصل الرئيس تبون إلى مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية الوطنية العسكرية ببن عكنون، الذي يحتضن مقابلة النهائي.

وكان في استقباله هناك الوزير الأول النذير العرباوي، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة. وعدد من كبار قادة الجيش، وأعضاء الحكومة.

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