في اتصال هاتفي جمع بين الوزير الأول ورئيسة الجكومة التونسية:

الرئيس تبون يشكر السلطات التونسية على التكفل بمصابي حادث الحافلة الجزائرية

مصالح الوزير الاول (شبكات)

أعرب الوزير الأول سفي غريب، باسم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن بالغ شكره للسلطات التونسية على سرعة التدخل، وحسن التكفل بالمصابين في الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم الجمعة 01 ماي، إثر انحراف حافلة سياحية جزائرية على مستوى منطقة مجاز الباب بالجمهورية التونسية.

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها اليوم الإثنين 4 ماي، مع رئيسة حكومة الجمهورية التونسية سارة الزعفراني الزنزري، وفقا لما أفادت به مصالح الوزير الاول.

وعبر الوزير الأول عن بالغ التقدير لرئيسة الحكومة التونسية على تجاوب السلطات التونسية وتعاونها لتسهيل عملية إجلاء ضحايا هذا الحادث في أحسن الظروف.

كما حمل الوزير الأول نظيرته التونسية “نقل تحيات السيد رئيس الجمهورية وخالص شكره إلى أخيه رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد، نظير الحرص والتعاون الذي أبدته السلطات التونسية ازاء هذا الحادث، بما يعكس عمق روابط الأخوة والتضامن التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. ”

أما رئيسة حكومة الجمهورية التونسية سارة الزعفراني الزنزري من جهتها، فأكدت أن “الجهود التي بذلتها السلطات التونسية بالتعاون مع نظيراتها الجزائرية في سبيل التكفل بالمصابين وإجلائهم، نابعة من واجب التضامن الذي تمليه علاقات الاخوة الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين.”

كما أبلغت الوزير الأول التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد لأخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبالغ حرصه على مواصلة العمل معا في سبيل تطوير العلاقات الثنائية وترقية الشراكة وتعزيز التضامن بين البلدين.

