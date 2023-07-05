-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يطلق مشروع إنجاز 14442 وحدة سكنية بصيغة “عدل”
الجزائر
في ولاية الجزائر

الرئيس تبون يطلق مشروع إنجاز 14442 وحدة سكنية بصيغة “عدل”

الشروق أونلاين
  • 566
  • 0
الرئيس تبون يطلق مشروع إنجاز 14442 وحدة سكنية بصيغة “عدل”
ح.م
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع إنجاز 14442 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل) في العاصمة.

وسيتمّ توزيع هذه الحصة السكنية على عدّة بلديات بولاية الجزائر، بينها 10670 وحدة سكنية سيتمّ إنجازها على مستوى بلدية الدويرة.

وقال الرئيس تبون في كلمة بالمناسبة إن عاصمة البلاد، أصبحت “خالية تقريبا من البيوت القصديرية”، بعد إنجاز عشرات الآلاف من السكنات بمختلف الصيغ لفائدة السكان.

كما أشار رئيس الجمهورية في حديثه إلى أن “السكنات الجديدة في الجزائر، قد شيّدت بسواعد ومواد جزائرية بالكامل”.

مقالات ذات صلة
جمعية العلماء تدعو إلى تعزيز اللحمة الوطنية

جمعية العلماء تدعو إلى تعزيز اللحمة الوطنية

تعليم عالي: هكذا ستكون تسجيلات الناجحين في بكالوريا 2023  

تعليم عالي: هكذا ستكون تسجيلات الناجحين في بكالوريا 2023  

الجزائريون فقدوا جميع الامتيازات خلال 3 مراجعات لاتفاقية 1968

الجزائريون فقدوا جميع الامتيازات خلال 3 مراجعات لاتفاقية 1968

رئيس الجمهورية يشرف على تدشين مستشفى للحروق الكبرى بزرالدة

رئيس الجمهورية يشرف على تدشين مستشفى للحروق الكبرى بزرالدة

رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الإيطالي

رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الإيطالي

البرلمان يثور ضد اليمين الفرنسي المتطرف

البرلمان يثور ضد اليمين الفرنسي المتطرف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد