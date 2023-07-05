الرئيس تبون يطلق مشروع إنجاز 14442 وحدة سكنية بصيغة “عدل”

في ولاية الجزائر

وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع إنجاز 14442 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل) في العاصمة.

وسيتمّ توزيع هذه الحصة السكنية على عدّة بلديات بولاية الجزائر، بينها 10670 وحدة سكنية سيتمّ إنجازها على مستوى بلدية الدويرة.

وقال الرئيس تبون في كلمة بالمناسبة إن عاصمة البلاد، أصبحت “خالية تقريبا من البيوت القصديرية”، بعد إنجاز عشرات الآلاف من السكنات بمختلف الصيغ لفائدة السكان.

كما أشار رئيس الجمهورية في حديثه إلى أن “السكنات الجديدة في الجزائر، قد شيّدت بسواعد ومواد جزائرية بالكامل”.